Денис Довгополый
3 ч. ·
Сегодня первый раз увидел оценки. В самом плохом сценарии, Африка к концу 2022 года может потерять 10% населения от голода, вызванного войной.
Источников не дам. Такие прогнозы даже боятся публиковать...
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Додано: Вів 22 бер, 2022 20:54
Денис Довгополый
3 ч. ·
Сегодня первый раз увидел оценки. В самом плохом сценарии, Африка к концу 2022 года может потерять 10% населения от голода, вызванного войной.
Источников не дам. Такие прогнозы даже боятся публиковать...
Додано: Вів 22 бер, 2022 21:11
Севастополь сегодня
Бой под Киевом
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 бер, 2022 21:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 22 бер, 2022 21:12
Где здесь справедливость?[/quote]
Правительство работает максимально эффективно в сложившейся ситуации.
Касательно не справедливости, тех кто остался:
1) люди не платят за жилье
2) многие сидят на гуманитарной помощи
3) они могут не платить коммуналку
И также получают 6500, я к примеру вчера получил.
А те кто уехали, вынужденны платить за жилье и все остальное.
Поэтому не надо нагнетать негатив, все буде Украина![/quote
Так, люди, які залишились, не платять за житло, але в будь-яку мить може щось тобі в хату прилетіти. До того ж вже не пам'ятаю, коли нормально спали.
А не платити за комуналку, якщо отримуєш всі послугу, гарячу воду, тепло - це просто жлобство.
А що 6500 тисяч хіба всі можуть отримати, я думала, що тільки фопи? Якщо батьки пенсіонери, вони що можуть отримати по 6500?
Додано: Вів 22 бер, 2022 21:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
️Источник в дипломатических кругах сообщает, что Россия по закрытым каналам передала сигнал Польше, что готова нанести превентивный удар по крупным польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО, а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев", — СМИ
Путин решил пугать Дуду войной. Потому что знает - если зайдут миротворцы из Польши, воевать с НАТО русня не готова.
Додано: Вів 22 бер, 2022 21:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
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