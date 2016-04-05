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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 505506507508>
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 20:44

  jerua написав:Давайте лучше поговорим про справедливость нашего правительств. Вот здесь новость вышла: https://censor.net/ru/news/3327357/kajd ... ka_shmygal.
Получается, тот кто покинул свой дом и уехал, например, к родственникам в соседнюю область, тот будет получать по 2000 грн и еще по 3000 грн за каждого ребенка. А если не уехал и сидишь без денег и под обстрелами в подвале, то ничего получать не будешь. Более того, многие попросту и выехать никуда не могут по состоянию здоровья. Это как понимать?

Также давайте поговорим про выплаты 6500 грн для работников фопов. Если такой работник проработал 1-2 месяца, то по сути он ничего не получит, т.к. за него попросту не успели заплатить ЕСВ, Здесь получается, что сотрудник, который проработал пол года на фоп, тот получит 6500, а тот кто проработал 1-2 месяца будет сосать кулак.

Где здесь справедливость?

Война несет несправедливость, несправедливость приносит войны.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 20:54

Денис Довгополый
3 ч. ·
Сегодня первый раз увидел оценки. В самом плохом сценарии, Африка к концу 2022 года может потерять 10% населения от голода, вызванного войной.
Источников не дам. Такие прогнозы даже боятся публиковать...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 21:00

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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 21:11

Севастополь сегодня


Бой под Киевом
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 22 бер, 2022 21:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 21:12

Где здесь справедливость?[/quote]
Правительство работает максимально эффективно в сложившейся ситуации.
Касательно не справедливости, тех кто остался:
1) люди не платят за жилье
2) многие сидят на гуманитарной помощи
3) они могут не платить коммуналку
И также получают 6500, я к примеру вчера получил.
А те кто уехали, вынужденны платить за жилье и все остальное.
Поэтому не надо нагнетать негатив, все буде Украина![/quote

Так, люди, які залишились, не платять за житло, але в будь-яку мить може щось тобі в хату прилетіти. До того ж вже не пам'ятаю, коли нормально спали.
А не платити за комуналку, якщо отримуєш всі послугу, гарячу воду, тепло - це просто жлобство.
А що 6500 тисяч хіба всі можуть отримати, я думала, що тільки фопи? Якщо батьки пенсіонери, вони що можуть отримати по 6500?
taya77
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 21:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Источник в дипломатических кругах сообщает, что Россия по закрытым каналам передала сигнал Польше, что готова нанести превентивный удар по крупным польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО, а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев", — СМИ

Путин решил пугать Дуду войной. Потому что знает - если зайдут миротворцы из Польши, воевать с НАТО русня не готова.
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 21:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  taya77 написав:А що 6500 тисяч хіба всі можуть отримати, я думала, що тільки фопи? Якщо батьки пенсіонери, вони що можуть отримати по 6500?

Та гарно прописані умови.
пенсіонери - не в вибраних категоріях.
Може втішати лиш одне - программа на весь 22 рік , можливо ще розширять.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 21:31

  GALeon написав:️Источник в дипломатических кругах сообщает, что Россия по закрытым каналам передала сигнал Польше, что готова нанести превентивный удар по крупным польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО, а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев", — СМИ

Путин решил пугать Дуду войной. Потому что знает - если зайдут миротворцы из Польши, воевать с НАТО русня не готова.


Пруфец же есть?
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
  GALeon написав:️Источник в дипломатических кругах сообщает, что Россия по закрытым каналам передала сигнал Польше, что готова нанести превентивный удар по крупным польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО, а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев", — СМИ

Путин решил пугать Дуду войной. Потому что знает - если зайдут миротворцы из Польши, воевать с НАТО русня не готова.


Пруфец же есть?
Тільки це https://minval.az/news/124234453 та

Над будинком посольства рф у Польщі піднімається дим. У соцмережах уже припустили, що дипломати спалюють документи.

За кілька днів до нападу рашистів на Україну в Києві в будівлі раша-посольства робили теж саме...

Совпадєниє?...


https://t.me/info_zp/4655
GALeon
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 21:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

GALeon написав:️Источник в дипломатических кругах сообщает, что Россия по закрытым каналам передала сигнал Польше, что готова нанести превентивный удар по крупным польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО, а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев", — СМИ

Путин решил пугать Дуду войной. Потому что знает - если зайдут миротворцы из Польши, воевать с НАТО русня не готова.
Они в Украине фелляцию уже месяц делают, пионеров-выкидышей хотят на убой отправить, потому что ваньки одноразовые заканчиваются, запас ракет истощал, им только ещё один фронт открывать, ага, конечно.
Faceless
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