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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 505506507508
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 21:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  taya77 написав:Якщо батьки пенсіонери
6500 получат те кто потерял работу, пенсионеры получают пенсии, нннет?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 21:47

  vitaliian написав:
  taya77 написав:Якщо батьки пенсіонери
6500 получат те кто потерял работу

"Когда теряешь работу, нужно искать новую". Цитата представителя социальной службы.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 22:02

  копейка написав:
  vitaliian написав:
  taya77 написав:Якщо батьки пенсіонери
6500 получат те кто потерял работу

"Когда теряешь работу, нужно искать новую". Цитата представителя социальной службы.

я не работаю с 2019 года, перед войной меня уговорили поработать на минобороны, должен был выйти с 1 марта...короче всем некогда...с 2019 года.... а тут некоторые месяц не поработали, и уже соплей на полветки...
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 22:02

  GALeon написав:️Источник в дипломатических кругах сообщает, что Россия по закрытым каналам передала сигнал Польше, что готова нанести превентивный удар по крупным польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО, а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев", — СМИ

Путин решил пугать Дуду войной. Потому что знает - если зайдут миротворцы из Польши, воевать с НАТО русня не готова.

Тоже встретил этот пост в нескольких пабликах.
Выглядит как нагнетание паники, т.к. Польша в НАТО, и все помнят 5 статью
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 22:04

  Goodman написав:
  AlexMotel написав:Гомель напротив Чернигова ,как оттуда можно перекрыть поставки с Европы?
Область правда длинная,но все же.

Никак, ето авантюра и все ето понимают.
"ниже" по карте есть куча дорог для поставок , так глубоко вбить клин НИКТО НЕ СМОЖЕТ.

Жирик вже давно натякав, як перекрити постачання. Якщо фюрер такий саме кончений, як і він, то може.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 22:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Жирик вже давно натякав, як перекрити постачання. Якщо фюрер такий саме кончений, як і він, то може.

Нажаль не можна наразі освіжити думки жирика. Йому зараз не до цього.
А фюрер годується своєю інформаційною системою, що власноруч вибудував - только хорошие новости.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 22:45

  Goodman написав:
  lapay написав:Жирик вже давно натякав, як перекрити постачання. Якщо фюрер такий саме кончений, як і він, то може.

Нажаль не можна наразі освіжити думки жирика. Йому зараз не до цього.
А фюрер годується своєю інформаційною системою, що власноруч вибудував - только хорошие новости.

там и без радикала хватает утопистов:
Спікер президента рф пєсков заявив, що росія може використати ядерну зброю, лише якщо бачитиме загрозу існуванню країни. «Ми маємо концепцію національної безпеки, вона у відкритому доступі, ви можете прочитати всі причини, з яких може використовуватися ядерна зброя. Тобто якщо буде загроза існуванню країни, вона може бути використана, відповідно до нашої концепції. Інших причин, згаданих у цьому тексті, немає», — сказав він.
AlexMotel
 
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