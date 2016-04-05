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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 22 бер, 2022 21:42
taya77 написав:
Якщо батьки пенсіонери
6500 получат те кто потерял работу, пенсионеры получают пенсии, нннет?
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vitaliian
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Додано: Вів 22 бер, 2022 21:47
vitaliian написав: taya77 написав:
Якщо батьки пенсіонери
6500 получат те кто потерял работу
"Когда теряешь работу, нужно искать новую". Цитата представителя социальной службы.
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копейка
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Додано: Вів 22 бер, 2022 22:02
копейка написав: vitaliian написав: taya77 написав:
Якщо батьки пенсіонери
6500 получат те кто потерял работу
"Когда теряешь работу, нужно искать новую". Цитата представителя социальной службы.
я не работаю с 2019 года, перед войной меня уговорили поработать на минобороны, должен был выйти с 1 марта...короче всем некогда...с 2019 года.... а тут некоторые месяц не поработали, и уже соплей на полветки...
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edvardd
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Додано: Вів 22 бер, 2022 22:02
GALeon написав:
️Источник в дипломатических кругах сообщает, что Россия по закрытым каналам передала сигнал Польше, что готова нанести превентивный удар по крупным польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО, а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев", — СМИ
Путин решил пугать Дуду войной. Потому что знает - если зайдут миротворцы из Польши, воевать с НАТО русня не готова.
Тоже встретил этот пост в нескольких пабликах.
Выглядит как нагнетание паники, т.к. Польша в НАТО, и все помнят 5 статью
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Додано: Вів 22 бер, 2022 22:04
Goodman написав: AlexMotel написав:
Гомель напротив Чернигова ,как оттуда можно перекрыть поставки с Европы?
Область правда длинная,но все же.
Никак, ето авантюра и все ето понимают.
"ниже" по карте есть куча дорог для поставок , так глубоко вбить клин НИКТО НЕ СМОЖЕТ.
Жирик вже давно натякав, як перекрити постачання. Якщо фюрер такий саме кончений, як і він, то може.
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lapay
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Додано: Вів 22 бер, 2022 22:09
lapay написав:
Жирик вже давно натякав, як перекрити постачання. Якщо фюрер такий саме кончений, як і він, то може.
Нажаль не можна наразі освіжити думки жирика. Йому зараз не до цього.
А фюрер годується своєю інформаційною системою, що власноруч вибудував - только хорошие новости.
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Goodman
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Додано: Вів 22 бер, 2022 22:45
Goodman написав: lapay написав:
Жирик вже давно натякав, як перекрити постачання. Якщо фюрер такий саме кончений, як і він, то може.
Нажаль не можна наразі освіжити думки жирика. Йому зараз не до цього.
А фюрер годується своєю інформаційною системою, що власноруч вибудував - только хорошие новости.
там и без радикала хватает утопистов:
Спікер президента рф пєсков заявив, що росія може використати ядерну зброю, лише якщо бачитиме загрозу існуванню країни. «Ми маємо концепцію національної безпеки, вона у відкритому доступі, ви можете прочитати всі причини, з яких може використовуватися ядерна зброя. Тобто якщо буде загроза існуванню країни, вона може бути використана, відповідно до нашої концепції. Інших причин, згаданих у цьому тексті, немає», — сказав він.
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AlexMotel
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