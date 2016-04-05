lapay написав:Жирик вже давно натякав, як перекрити постачання. Якщо фюрер такий саме кончений, як і він, то може.
Нажаль не можна наразі освіжити думки жирика. Йому зараз не до цього. А фюрер годується своєю інформаційною системою, що власноруч вибудував - только хорошие новости.
там и без радикала хватает утопистов:
Спікер президента рф пєсков заявив, що росія може використати ядерну зброю, лише якщо бачитиме загрозу існуванню країни. «Ми маємо концепцію національної безпеки, вона у відкритому доступі, ви можете прочитати всі причини, з яких може використовуватися ядерна зброя. Тобто якщо буде загроза існуванню країни, вона може бути використана, відповідно до нашої концепції. Інших причин, згаданих у цьому тексті, немає», — сказав він.
Кто еще в мире воспринимает что-то из того, что кацапы говорят ртом? Могут ударить. Но тогда всем конец.