lapay написав:Жирик вже давно натякав, як перекрити постачання. Якщо фюрер такий саме кончений, як і він, то може.
Нажаль не можна наразі освіжити думки жирика. Йому зараз не до цього. А фюрер годується своєю інформаційною системою, що власноруч вибудував - только хорошие новости.
там и без радикала хватает утопистов:
Спікер президента рф пєсков заявив, що росія може використати ядерну зброю, лише якщо бачитиме загрозу існуванню країни. «Ми маємо концепцію національної безпеки, вона у відкритому доступі, ви можете прочитати всі причини, з яких може використовуватися ядерна зброя. Тобто якщо буде загроза існуванню країни, вона може бути використана, відповідно до нашої концепції. Інших причин, згаданих у цьому тексті, немає», — сказав він.
Кто еще в мире воспринимает что-то из того, что кацапы говорят ртом? Могут ударить. Но тогда всем конец.
GALeon написав:️Источник в дипломатических кругах сообщает, что Россия по закрытым каналам передала сигнал Польше, что готова нанести превентивный удар по крупным польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО, а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев", — СМИ
Путин решил пугать Дуду войной. Потому что знает - если зайдут миротворцы из Польши, воевать с НАТО русня не готова.
Тоже встретил этот пост в нескольких пабликах. Выглядит как нагнетание паники, т.к. Польша в НАТО, и все помнят 5 статью
За інформацією з вищого штабу Сил оборони Запоріжжя стало відомо, що один із старших офіцерів підрозділів російської федерації здався у полон підрозділам ЗСУ, які стримують атаки ворога. Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв