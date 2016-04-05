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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 505506507508
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 23:22

  AlexMotel написав:
  Goodman написав:
  lapay написав:Жирик вже давно натякав, як перекрити постачання. Якщо фюрер такий саме кончений, як і він, то може.

Нажаль не можна наразі освіжити думки жирика. Йому зараз не до цього.
А фюрер годується своєю інформаційною системою, що власноруч вибудував - только хорошие новости.

там и без радикала хватает утопистов:
Спікер президента рф пєсков заявив, що росія може використати ядерну зброю, лише якщо бачитиме загрозу існуванню країни. «Ми маємо концепцію національної безпеки, вона у відкритому доступі, ви можете прочитати всі причини, з яких може використовуватися ядерна зброя. Тобто якщо буде загроза існуванню країни, вона може бути використана, відповідно до нашої концепції. Інших причин, згаданих у цьому тексті, немає», — сказав він.

Кто еще в мире воспринимает что-то из того, что кацапы говорят ртом? Могут ударить. Но тогда всем конец.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 23:46

  airmax78 написав:Кто еще в мире воспринимает что-то из того, что кацапы говорят ртом? Могут ударить. Но тогда всем конец.

Лучшего обьяснения пока нет, модель развязки от Ю.Швецаhttps://youtu.be/Qds4xNzbPdc
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 06:26

  Вкладчик1234 написав:
  GALeon написав:️Источник в дипломатических кругах сообщает, что Россия по закрытым каналам передала сигнал Польше, что готова нанести превентивный удар по крупным польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО, а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев", — СМИ

Путин решил пугать Дуду войной. Потому что знает - если зайдут миротворцы из Польши, воевать с НАТО русня не готова.

Тоже встретил этот пост в нескольких пабликах.
Выглядит как нагнетание паники, т.к. Польша в НАТО, и все помнят 5 статью

Тогда и этот пост прочтите
https://t.me/kievreal1/14930
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 06:49

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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 бер, 2022 07:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 06:58

За інформацією з вищого штабу Сил оборони Запоріжжя стало відомо, що один із старших офіцерів підрозділів російської федерації здався у полон підрозділам ЗСУ, які стримують атаки ворога.
Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 07:27

армия РФ воюет без командующего , нет единоначалия

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 07:33

20 дней и будем гнать в шею

очень грамотно эксперт Агиль Рустамзаде объяснил положение и оценил шансы

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