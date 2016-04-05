GALeon написав:️Источник в дипломатических кругах сообщает, что Россия по закрытым каналам передала сигнал Польше, что готова нанести превентивный удар по крупным польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО, а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев", — СМИ
Путин решил пугать Дуду войной. Потому что знает - если зайдут миротворцы из Польши, воевать с НАТО русня не готова.
Тоже встретил этот пост в нескольких пабликах. Выглядит как нагнетание паники, т.к. Польша в НАТО, и все помнят 5 статью
За інформацією з вищого штабу Сил оборони Запоріжжя стало відомо, що один із старших офіцерів підрозділів російської федерації здався у полон підрозділам ЗСУ, які стримують атаки ворога. Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв
⚡️КМДА: Ворог знову обстріляв Київ – пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах
▪️Обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки.
▪️Крім того, зранку обстрілу зазнав Шевченківський район. На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загорання кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 бер, 2022 09:29, всього редагувалось 2 разів.
окупанти вдарили по Києву (Нивки) з Градів. Є постраждалі.
⚡️КМДА: Ворог знову обстріляв Київ – пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах
▪️Обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки.
▪️Крім того, зранку обстрілу зазнав Шевченківський район. На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загорання кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється.
северная группировка вокруг Киева будет уничтожена в течении 2х недель
Правительство работает максимально эффективно в сложившейся ситуации. Касательно не справедливости, тех кто остался: 1) люди не платят за жилье 2) многие сидят на гуманитарной помощи 3) они могут не платить коммуналку И также получают 6500, я к примеру вчера получил. А те кто уехали, вынужденны платить за жилье и все остальное. Поэтому не надо нагнетать негатив, все буде Украина!
Так, люди, які залишились, не платять за житло, але в будь-яку мить може щось тобі в хату прилетіти. До того ж вже не пам'ятаю, коли нормально спали. А не платити за комуналку, якщо отримуєш всі послугу, гарячу воду, тепло - це просто жлобство. А що 6500 тисяч хіба всі можуть отримати, я думала, що тільки фопи? Якщо батьки пенсіонери, вони що можуть отримати по 6500?
Ті, хто залишився - заважають захисникам, та напрягають усіх, хто має доставляти ім іжу, воду, ліки, лагодити світло і газ під оьстрілами, лікавати іх після поранень. І ви ще про справедливість щось кажете. Заздрите тим хто виіхав - вшивайтеся зввдти, поживіть як біженці.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Сер 23 бер, 2022 09:23, всього редагувалось 1 раз.
Вчера тупин дал распоряжение николаю патрушеву в ближайшее время ликвидировать заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил рф-Начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил рф игоря олеговича костюкова. Скоропостижно скончаться костюков должен, по мнению тупина, из-за внезапного ухудшения состояния здоровья, подойдёт всё, что можно будет списать на инфаркт или инсульт и т.д. Ликвидация костюкова, если и когда она состоится, может стать наибольшей сенсацией с начала войны и положить начало "большой чистки" всех кого тупин считает виновными в провале реализации первоначальных планов "спецоперации" в Украине.