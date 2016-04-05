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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 505506507508
Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 23:46

  airmax78 написав:Кто еще в мире воспринимает что-то из того, что кацапы говорят ртом? Могут ударить. Но тогда всем конец.

Лучшего обьяснения пока нет, модель развязки от Ю.Швецаhttps://youtu.be/Qds4xNzbPdc
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 06:26

  Вкладчик1234 написав:
  GALeon написав:️Источник в дипломатических кругах сообщает, что Россия по закрытым каналам передала сигнал Польше, что готова нанести превентивный удар по крупным польским городам в случае продолжения «антироссийской поддержки Украины» оружием НАТО, а также продвижением инициативы ввода своих миротворцев", — СМИ

Путин решил пугать Дуду войной. Потому что знает - если зайдут миротворцы из Польши, воевать с НАТО русня не готова.

Тоже встретил этот пост в нескольких пабликах.
Выглядит как нагнетание паники, т.к. Польша в НАТО, и все помнят 5 статью

Тогда и этот пост прочтите
https://t.me/kievreal1/14930
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 06:49

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Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 бер, 2022 07:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 06:58

За інформацією з вищого штабу Сил оборони Запоріжжя стало відомо, що один із старших офіцерів підрозділів російської федерації здався у полон підрозділам ЗСУ, які стримують атаки ворога.
Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації, полковник ЗСУ Іван Арєф’єв
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 07:27

армия РФ воюет без командующего , нет единоначалия

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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 07:33

20 дней и будем гнать в шею

очень грамотно эксперт Агиль Рустамзаде объяснил положение и оценил шансы

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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 08:24

Гончаренко пишет

окупанти вдарили по Києву (Нивки) з Градів. Є постраждалі.


https://t.me/c/1210003725/8133

⚡️КМДА: Ворог знову обстріляв Київ – пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах

▪️Обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки.

▪️Крім того, зранку обстрілу зазнав Шевченківський район. На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загорання кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 бер, 2022 09:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 09:14

  vitaliian написав:
окупанти вдарили по Києву (Нивки) з Градів. Є постраждалі.


⚡️КМДА: Ворог знову обстріляв Київ – пошкоджені будівлі у Святошинському та Шевченківському районах

▪️Обстрілів зазнав торговий центр, будинки приватного сектору та багатоповерхівки. Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки.

▪️Крім того, зранку обстрілу зазнав Шевченківський район. На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загорання кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється.


северная группировка вокруг Киева будет уничтожена в течении 2х недель

время пошло
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 09:18

  taya77 написав:Где здесь справедливость?

Правительство работает максимально эффективно в сложившейся ситуации.
Касательно не справедливости, тех кто остался:
1) люди не платят за жилье
2) многие сидят на гуманитарной помощи
3) они могут не платить коммуналку
И также получают 6500, я к примеру вчера получил.
А те кто уехали, вынужденны платить за жилье и все остальное.
Поэтому не надо нагнетать негатив, все буде Украина!


Так, люди, які залишились, не платять за житло, але в будь-яку мить може щось тобі в хату прилетіти. До того ж вже не пам'ятаю, коли нормально спали.
А не платити за комуналку, якщо отримуєш всі послугу, гарячу воду, тепло - це просто жлобство.
А що 6500 тисяч хіба всі можуть отримати, я думала, що тільки фопи? Якщо батьки пенсіонери, вони що можуть отримати по 6500?


Ті, хто залишився - заважають захисникам, та напрягають усіх, хто має доставляти ім іжу, воду, ліки, лагодити світло і газ під оьстрілами, лікавати іх після поранень. І ви ще про справедливість щось кажете. Заздрите тим хто виіхав - вшивайтеся зввдти, поживіть як біженці.
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Сер 23 бер, 2022 09:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 09:21

Вчера тупин дал распоряжение николаю патрушеву в ближайшее время ликвидировать заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил рф-Начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил рф игоря олеговича костюкова. Скоропостижно скончаться костюков должен, по мнению тупина, из-за внезапного ухудшения состояния здоровья, подойдёт всё, что можно будет списать на инфаркт или инсульт и т.д.
Ликвидация костюкова, если и когда она состоится, может стать наибольшей сенсацией с начала войны и положить начало "большой чистки" всех кого тупин считает виновными в провале реализации первоначальных планов "спецоперации" в Украине.
edvardd
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