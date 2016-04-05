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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 506507508509
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:северная группировка вокруг Киева будет уничтожена в течении 2х недель
их раньше затопит, вместе с нашими людьми...
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:51

Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших рядах «втікачів» – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.
Рф готується заблокувати виїзд росіян з території Криму. Блокування відбуватиметься силами Росгвардії, також обмежать рух паромною переправою і авіасполучення. Обмеження виїзду з Криму фактично є утриманням в заручниках 600 000 росіян, які незаконно перебувають там і починають розуміти непевність свого правового статусу.
https://lb.ua/society/2022/03/23/510689 ... viizd.html
fler
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Вчера тупин дал распоряжение николаю патрушеву в ближайшее время ликвидировать заместителя начальника Генерального штаба

біда не ходить одна

"Российские СМИ сообщают о пропаже Шойгу
Министр обороны россии перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта. Хотя обычно он очень активен в СМИ.
В окружении Шойгу обсуждают, что он нездоров — проблемы с сердцем."
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:08

  fler написав:Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших рядах «втікачів» – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.
Рф готується заблокувати виїзд росіян з території Криму. Блокування відбуватиметься силами Росгвардії, також обмежать рух паромною переправою і авіасполучення. Обмеження виїзду з Криму фактично є утриманням в заручниках 600 000 росіян, які незаконно перебувають там і починають розуміти непевність свого правового статусу.
https://lb.ua/society/2022/03/23/510689 ... viizd.html


​​Путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму

▪️Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху по Кримському мосту в бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежено рух пармною переправою та авіасполучення півострова з РФ.

▪️Формальна причина таких дій – боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим «терористичним атакам».

▪️Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова. Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших рядах «втікачів» – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.

▪️Обмежуючи можливість виїзду з Криму, Путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу.


В Ялте начал закрываться бизнес
https://ru.krymr.com/a/foto-krym-novost ... 63735.html
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 23 бер, 2022 11:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:10

  Goodman написав:
  edvardd написав:Вчера тупин дал распоряжение николаю патрушеву в ближайшее время ликвидировать заместителя начальника Генерального штаба

біда не ходить одна

"Российские СМИ сообщают о пропаже Шойгу
Министр обороны россии перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта. Хотя обычно он очень активен в СМИ.
В окружении Шойгу обсуждают, что он нездоров — проблемы с сердцем."

та отож:)
российский военнослужащий переехал собственного командира, полковника юрия медведева на танке, обвинив в гибели половины сослуживцев. Об этом в Facebook сообщил журналист Роман Цимбалюк. Инцидент произошел в районе Макарова Киевской области в рядах 37-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647). Из более чем 1500 военнослужащих половина погибла и получила ранения. "Военнослужащий, выбрав удобный момент во время боя, переехал танком командира бригады, полковника юрия медведева, повредив ему обе ноги", – написал Цимбалюк.
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:49

Река Ирпень до и после разлива

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https://news.obozrevatel.com/ukr/societ ... -video.htm
prodigy
 
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  vitaliian написав:Зображення

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Дамбу безусловно восстановят, но не раньше конца лета

символично, что матом не только дети(военные) ругаются при общении с родителями,
да и родители матом через слово кроют

когда их выгонят из Украины-будут орки есть шишки и мох в Подмосковье (если еще в лес допустят) их менты

https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukrajini-okupanti-znayshli-sposib-povernutisya-v-rf-video-novini-vtorgnennya-rosiji-v-ukrajinu-11755879.html
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