Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших рядах «втікачів» – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи. Рф готується заблокувати виїзд росіян з території Криму. Блокування відбуватиметься силами Росгвардії, також обмежать рух паромною переправою і авіасполучення. Обмеження виїзду з Криму фактично є утриманням в заручниках 600 000 росіян, які незаконно перебувають там і починають розуміти непевність свого правового статусу. https://lb.ua/society/2022/03/23/510689 ... viizd.html
edvardd написав:Вчера тупин дал распоряжение николаю патрушеву в ближайшее время ликвидировать заместителя начальника Генерального штаба
біда не ходить одна
"Российские СМИ сообщают о пропаже Шойгу Министр обороны россии перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта. Хотя обычно он очень активен в СМИ. В окружении Шойгу обсуждают, что он нездоров — проблемы с сердцем."
fler написав:Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших рядах «втікачів» – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи. Рф готується заблокувати виїзд росіян з території Криму. Блокування відбуватиметься силами Росгвардії, також обмежать рух паромною переправою і авіасполучення. Обмеження виїзду з Криму фактично є утриманням в заручниках 600 000 росіян, які незаконно перебувають там і починають розуміти непевність свого правового статусу. https://lb.ua/society/2022/03/23/510689 ... viizd.html
Путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму
▪️Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху по Кримському мосту в бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежено рух пармною переправою та авіасполучення півострова з РФ.
▪️Формальна причина таких дій – боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим «терористичним атакам».
▪️Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова. Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших рядах «втікачів» – члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.
▪️Обмежуючи можливість виїзду з Криму, Путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу.
edvardd написав:Вчера тупин дал распоряжение николаю патрушеву в ближайшее время ликвидировать заместителя начальника Генерального штаба
біда не ходить одна
"Российские СМИ сообщают о пропаже Шойгу Министр обороны россии перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта. Хотя обычно он очень активен в СМИ. В окружении Шойгу обсуждают, что он нездоров — проблемы с сердцем."
та отож:) российский военнослужащий переехал собственного командира, полковника юрия медведева на танке, обвинив в гибели половины сослуживцев. Об этом в Facebook сообщил журналист Роман Цимбалюк. Инцидент произошел в районе Макарова Киевской области в рядах 37-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 69647). Из более чем 1500 военнослужащих половина погибла и получила ранения. "Военнослужащий, выбрав удобный момент во время боя, переехал танком командира бригады, полковника юрия медведева, повредив ему обе ноги", – написал Цимбалюк.
посетил 122 страны , но всю Украину так и не освоил, есть много мест, где я не был в Украине (Суммы, Полтава, Луганск, Донецк, Кременчуг, Запорожье, Бердянск, Мелитополь) на западной Украине не был только в Ужгороде и Луцке (в остальных городах западной был по 15-20 раз)
у меня мечта-хочу после войны проехаться всеми места Украины где шли самые кровавые бои и где наши герои стояли насмерть и громили врага: Миколаїв, Вознесенск, Чорнобаївка, Херсон, Запорожжя, Маріуполь, Ірпінь, Буча, Бровари, Чернігов, Київ, Суми, Полтава, Харків, Луганск, Донецьк, Севастополь (сподіваюсь що всі окуповані міста будуть остаточно звільнені в 2022р)