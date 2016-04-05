«IT Army of Ukraine — це волонтерський рух, який об’єднав небайдужих ІТ-фахівців з України та низки інших країн задля боротьби проти Росії в цифровій площині. Вона об’єднує українських та міжнародних ІТ-фахівців, засновників, творців, комунікаторів для боротьби з російською агресією на кіберфронті», — повідомів Мстислав Банік.
Він уточнив, що добровольцем може стати кожен — жодних даних про волонтерів не збирають. За словами Баніка, усі завдання для волонтерів ІТ-армії формують куратори й поширюють в телеграм-каналі, на який будь-хто може підписатися. ІТ-армія проводить кібератаки і DDoS-атаки на ресурси бізнес-корпорацій («Газпром», «Лукойл»), банків («Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк»), а також на сайти держслужб Росії, Кремля й Держдуми.
Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри також додав, що атаки Росії у відповідь майже не мають успіху. «Зараз їхні атаки на наші системи майже не мають успіху, за винятком дрібних речей. Зараз ідеться не про "Дію" — вона взагалі недоторканна, в нас усе захищено. Час від часу з’являється інформація про злам сайта територіальної громади, наприклад. Назвати це вдалою кібервійною з боку Росії — смішно», — зазначив він.