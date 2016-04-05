Керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік в інтерв’ю MediaSapiens розповів, що українська ІТ-армія вже нараховує понад 300 тисяч кіберфахівців з України та інших країн світу. «IT Army of Ukraine — це волонтерський рух, який об’єднав небайдужих ІТ-фахівців з України та низки інших країн задля боротьби проти Росії в цифровій площині. Вона об’єднує українських та міжнародних ІТ-фахівців, засновників, творців, комунікаторів для боротьби з російською агресією на кіберфронті», — повідомів Мстислав Банік. Він уточнив, що добровольцем може стати кожен — жодних даних про волонтерів не збирають. За словами Баніка, усі завдання для волонтерів ІТ-армії формують куратори й поширюють в телеграм-каналі, на який будь-хто може підписатися. ІТ-армія проводить кібератаки і DDoS-атаки на ресурси бізнес-корпорацій («Газпром», «Лукойл»), банків («Сбербанк», ВТБ, «Газпромбанк»), а також на сайти держслужб Росії, Кремля й Держдуми. Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри також додав, що атаки Росії у відповідь майже не мають успіху. «Зараз їхні атаки на наші системи майже не мають успіху, за винятком дрібних речей. Зараз ідеться не про "Дію" — вона взагалі недоторканна, в нас усе захищено. Час від часу з’являється інформація про злам сайта територіальної громади, наприклад. Назвати це вдалою кібервійною з боку Росії — смішно», — зазначив він. https://ms.detector.media/kiberbezpeka/ ... mintsyfry/
fler написав:Керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік в інтерв’ю MediaSapiens розповів, що українська ІТ-армія вже нараховує понад 300 тисяч кіберфахівців
Ну, 310+ тисяч підписаних на їх канал - це ще не кількість ІТ-армії, і тим паче не означає, що там всі кіберфахівці
Хакерская группа Anonymous взломала сайт компании Nestle, которая отказалась уходить из России. В Сеть слили данные электронной почты, паролей, около 50 тысячах бизнес-клиентов и другой информации компании. Пакет данных составил 10 Гб. Накануне хакеры дали компаниям 48 часов, чтобы свернуть свой бизнес в России. Вероятно, в Nestle отнеслись к ультиматуму несерьезно. Покинуть Россию отказались около 50 международных компаний. Nestle сегодня объявил, что с 1 апреля повышает свои цены в РФ на 45%. https://tech.segodnya.ua/tech/vypolnili ... 10177.html
Знаю еще ряд наших ИТ-компаний, которые чуть иначе умножают на ноль рф, обесценивая их ИТ-продукты и решения.
☝️ Крім Шойгу, зник з публічного простору і начальник російського Генштабу Віталій Герасимов, відмічає радник голови ОП Михайло Подоляк. Попри війну, немає також системних і важливих протокольних заяв голів спецслужб Патрушева, Бортникова, Наришкіна.
"Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору", - зауважує Подоляк.
Залишилися лише Сергій Лавров та Дмитро Пєсков, які працюють "на зовнішній ринок", і російські пропагандисти, які продовжують полоскати мізки росіянам.
Крім Шойгу, зник з публічного простору і начальник російського Генштабу Віталій Герасимов, відмічає радник голови ОП Михайло Подоляк. Попри війну, немає також системних і важливих протокольних заяв голів спецслужб Патрушева, Бортникова, Наришкіна.
"Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору", - зауважує Подоляк.
Залишилися лише Сергій Лавров та Дмитро Пєсков, які працюють "на зовнішній ринок", і російські пропагандисти, які продовжують полоскати мізки росіянам.
☝️ Крім Шойгу, зник з публічного простору і начальник російського Генштабу Віталій Герасимов, відмічає радник голови ОП Михайло Подоляк. Попри війну, немає також системних і важливих протокольних заяв голів спецслужб Патрушева, Бортникова, Наришкіна.
"Гучніше, ніж зазвичай, мовчать економісти – прем'єр Мішустін, голова ЦБ Набіулліна, міністр Решетніков. Словом, усі намертво зникли навіть із публічного протокольного простору", - зауважує Подоляк.
Залишилися лише Сергій Лавров та Дмитро Пєсков, які працюють "на зовнішній ринок", і російські пропагандисти, які продовжують полоскати мізки росіянам.
имхо их эвакуировали в Сибирь
Спецпредставитель президента РФ по международным отношениям Анатолий Чубайс уехал из России и покинул свой пост. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.
«По словам двух людей, знакомых с ситуацией, российский посол по климату Анатолий Чубайс ушел в отставку. Также он покинул страну», — пишет Bloomberg.
Информацию об увольнении Чубайса подтвердил источник ТАСС. На сайте Кремля Чубайс пока указан как помощник президента. Брат Чубайса Игорь сообщил, что не в курсе ситуации. «Не могу сказать, не в курсе», — цитирует РБК Игоря Чубайса.
Пост спецпредставителя президента он занял в декабре 2020 года.
Ну, раз Глава Нацполиции Игорь Клименко написал об этом, то и мне теперь можно рассказать. Да, Ирпень освобождается. И делается это объединенными силами. Операция стала результативной благодаря тому, что все работали сложенно и согласно плану. Поэтому хочу сразу назвать тех, благодаря кому сегодня в Ирпень возвращается украинская власть. Во-первых, курировал всю операцию ГУР МО. Во-вторых это сотрудники Национальной полиции - Полиция особенного назначения (экс-беркут) и КОРД, военные - арта, танкисты и десантники, добровольцы и интернационалисты, а так же ТРО. И руководил всей этой операцией настоящий боевой генерал полиции Александр Фацевич. И руководил, и заходил вместе со всеми. Я это лично подтверждаю. А ещё я хочу назвать того, кто первым входил в Ирпень под обстрелом вражеской артиллерии. Это полковник Василий Виконский и его подразделение. Я его видел в действии и ему моё искренне уважение. Отдельное спасибо танкистам. Без них тяжело. Но надо сказать главное, что эта операция не была бы успешной, если бы не все воины, которые на протяжении многих недель вели уличные бои и не сдавали город. А тут и ЗСУ, и добровольцы "Киевской Руси" и "Карпатской Сичи", и все кто с оружием в руках держал оборону. Со временем, когда станет можно, то я назову и их. В общем, вы видите, что власть возвращается в Ирпень. Тем более, что Евгений Жуков "Позывной Маршал" уже на месте определил чем в ближайшее время в городе будет заниматься Патрульная полиция. И поверьте, заход в город и его освобождение - это очень непростая операция. Но задача выполняется, потому что делается все возможное и невозможное всеми участниками операции.
К сожалению, пока не могу ничего больше рассказать. Увы, не имею права. А рассказать есть что. Хотя я и молчал все это время.И когда-нибудь я все расскажу. А на сегодня - это все. Ну, и в следующем сообщении будет немного фотографий из Ирпеня, который изуродовали оккупанты. Но я точно знаю, что мы со временем все восстановим, но ничего не забудем. И никого не забудем.