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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 508509510511
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 15:05

  fler написав:Хакерская группа Anonymous взломала сайт компании Nestle, которая отказалась уходить из России. В Сеть слили данные электронной почты, паролей, около 50 тысячах бизнес-клиентов и другой информации компании. Пакет данных составил 10 Гб. Накануне хакеры дали компаниям 48 часов, чтобы свернуть свой бизнес в России. Вероятно, в Nestle отнеслись к ультиматуму несерьезно.
Покинуть Россию отказались около 50 международных компаний.
Nestle сегодня объявил, что с 1 апреля повышает свои цены в РФ на 45%.
https://tech.segodnya.ua/tech/vypolnili ... 10177.html

Знаю еще ряд наших ИТ-компаний, которые чуть иначе умножают на ноль рф, обесценивая их ИТ-продукты и решения.



вже є реакція Nezzztle :)
але так виглядає що вона курям на сміх (адже в них сотні брендів!!)

---
Швейцарский концерн Nestlé из-за войны в Украине приостанавливает в РФ работу брендов KitKat и Nesquik.

👉 волевое решение 🤦‍♂️
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 15:25

Даже криминальные авторитеты, пусть против своей воли, вносят вклад в дело нашей Победы.

У криминального авторитета «Недели» в миру Андрея Недзельского в рамках уголовного дела был изъят бронированный мерседес «Геленваген».

Стоит такая машина 500 тысяч долларов минимум. А то и больше.

Она стоял под арестом на площадке ГосПредприятия Минюста “СЕТАМ”.

В соответствии с Законом о военном положении, эта ценная машина была изъята, и вчера при штурме Ирпеня сохранила жизни 4 бойцам спецназа полиции «Корд».

Если бы они были на обычной машине, а не на броневике криминального авторитета, то все четверо
гарантированно бы погибли.

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vitaliian
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  #<1 ... 508509510511
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