fler написав:Хакерская группа Anonymous взломала сайт компании Nestle, которая отказалась уходить из России. В Сеть слили данные электронной почты, паролей, около 50 тысячах бизнес-клиентов и другой информации компании. Пакет данных составил 10 Гб. Накануне хакеры дали компаниям 48 часов, чтобы свернуть свой бизнес в России. Вероятно, в Nestle отнеслись к ультиматуму несерьезно. Покинуть Россию отказались около 50 международных компаний. Nestle сегодня объявил, что с 1 апреля повышает свои цены в РФ на 45%. https://tech.segodnya.ua/tech/vypolnili ... 10177.html
Знаю еще ряд наших ИТ-компаний, которые чуть иначе умножают на ноль рф, обесценивая их ИТ-продукты и решения.
вже є реакція Nezzztle але так виглядає що вона курям на сміх (адже в них сотні брендів!!)
--- Швейцарский концерн Nestlé из-за войны в Украине приостанавливает в РФ работу брендов KitKat и Nesquik.