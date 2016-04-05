fler написав:Хакерская группа Anonymous взломала сайт компании Nestle, которая отказалась уходить из России. В Сеть слили данные электронной почты, паролей, около 50 тысячах бизнес-клиентов и другой информации компании. Пакет данных составил 10 Гб. Накануне хакеры дали компаниям 48 часов, чтобы свернуть свой бизнес в России. Вероятно, в Nestle отнеслись к ультиматуму несерьезно. Покинуть Россию отказались около 50 международных компаний. Nestle сегодня объявил, что с 1 апреля повышает свои цены в РФ на 45%. https://tech.segodnya.ua/tech/vypolnili ... 10177.html
Знаю еще ряд наших ИТ-компаний, которые чуть иначе умножают на ноль рф, обесценивая их ИТ-продукты и решения.
вже є реакція Nezzztle але так виглядає що вона курям на сміх (адже в них сотні брендів!!)
--- Швейцарский концерн Nestlé из-за войны в Украине приостанавливает в РФ работу брендов KitKat и Nesquik.
А можно по этому вопросу подробнее? Можно не платить коммуналку (речь о Киеве)? Было какое-то распоряжение на этот счет? Я наоборот слышал призывы платить по максимуму потому что коммунальщикам нужны деньги.
greenozon написав:вже є реакція Nezzztle але так виглядає що вона курям на сміх (адже в них сотні брендів!!)
Форум - форумом, але якби кожен учасник написав би хоча б по одному листу на адресу компаній, які співпрацюють з окупантами та залишив би по кілька "смачних" відгуків в гуглі - результати був би швидшим та більш об'ємним.
Тому, долучайтеся, допомагайте наближувати Перемогу!!!
greenozon написав:вже є реакція Nezzztle але так виглядає що вона курям на сміх (адже в них сотні брендів!!)
Форум - форумом, але якби кожен учасник написав би хоча б по одному листу на адресу компаній, які співпрацюють з окупантами та залишив би по кілька "смачних" відгуків в гуглі - результати був би швидшим та більш об'ємним.
Тому, долучайтеся, допомагайте наближувати Перемогу!!!
greenozon написав:вже є реакція Nezzztle але так виглядає що вона курям на сміх (адже в них сотні брендів!!)
Форум - форумом, але якби кожен учасник написав би хоча б по одному листу на адресу компаній, які співпрацюють з окупантами та залишив би по кілька "смачних" відгуків в гуглі - результати був би швидшим та більш об'ємним.
Тому, долучайтеся, допомагайте наближувати Перемогу!!!
V2 написав:[quote="5414584:greenozon"]вже є реакція Nezzztle але так виглядає що вона курям на сміх (адже в них сотні брендів!!)
Форум - форумом, але якби кожен учасник написав би хоча б по одному листу на адресу компаній, які співпрацюють з окупантами та залишив би по кілька "смачних" відгуків в гуглі - результати був би швидшим та більш об'ємним.
Тому, долучайтеся, допомагайте наближувати Перемогу!!!
Представники військово-цивільних адміністрацій вимагають "відкат" у волонтерів.
Про це голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Мені дуже прикро, коли представники Дніпровської та Вінницької військово-цивільних адміністрацій (та інші) вимагають "відкат" у волонтерів за надання листів щодо пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану для захисників та захисниць держави", - зазначив він.
За даними Чмута, такий "тариф" - або 10% від рахунку, або 100 автівок.