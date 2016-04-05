RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 509510511512
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 17:01

  GALeon написав:
V2 написав:
  greenozon написав:вже є реакція Nezzztle :)
але так виглядає що вона курям на сміх (адже в них сотні брендів!!)


Форум - форумом, але якби кожен учасник написав би хоча б по одному листу на адресу компаній, які співпрацюють з окупантами та залишив би по кілька "смачних" відгуків в гуглі - результати був би швидшим та більш об'ємним.

Тому, долучайтеся, допомагайте наближувати Перемогу!!!
Є якийсь шаблон англійською мовою?

Миллион -- можно брать любой:
https://www.google.com/search?client=fi ... open+leter[/quote]Будь-який не підійде, бо треба донести, що продовжуючі свою діяльність на расії, вони тим самим підтримують війну путіна та знищення України...[/quote]
в таком случае шаблон тоже не подойдет: после первой сотни (условно) однотипных сообщений они все пойдут в спам.
_hunter
 
Повідомлень: 6444
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 17:39

Не фотошоп

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11663
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1927 раз.
Подякували: 2765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 18:00

  _hunter написав:в таком случае шаблон тоже не подойдет: после первой сотни (условно) однотипных сообщений они все пойдут в спам.

А типу, у гуглі забанили?
Є елементарний гугл транслейт, який доволі непогано перекладе, з деякими помилками, але носії зрозуміють

https://translate.google.com/?hl=ru&sl= ... =translate
_Mykola_
 
Повідомлень: 4388
З нами з: 09.02.09
Подякував: 638 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 18:01

У НАТО много вопросов по отправке миротворцев в Украину, - постпред США

раша ніяких питань не задає а просто робить своє діло. Відправляє і зброю і літаки і солдатів на територію України

А НАТО ніяк навіть тридцятирічні міги відправити не може. Організація імпотент. Дуже великі сумніви що вони своїх членів будут захищати
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10729
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:раша ніяких питань не задає а просто робить своє діло. Відправляє і зброю і літаки і солдатів на територію України

Суттєва поправка - не раша, а біснуватий фюрер, який вже причетний до сотень тисяч смертей у багатьох країнах, а може потягнути, за собою в могилу мільйони.
Востаннє редагувалось lapay в Сер 23 бер, 2022 18:41, всього редагувалось 1 раз.
lapay
 
Повідомлень: 13036
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 18:14

  Ukrainian написав:Дуже великі сумніви що вони своїх членів будут захищати


Мне вот тоже недавно пришло в голову что когда все эти венгры-румыны не хотят сильно протестовать против Раши - то они просто боятся что "в случае чего" Германия и Франция их просто бросят на съедение несмотря ни на НАТО ни на прочие "договора о безопасности"
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 566
З нами з: 16.05.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 212 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины.

Как рассказал чиновник в Telegram, был выстрел со стороны Украины, и снаряд разорвался в селе. «Есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь», — пишет Гладков.

Администрация Белгородского района ввела в селах Журавлевка и Нехотеевка режим ЧС.
ждем реакцию,чтобы это значило?
п.с.хроники росбалт.
AlexMotel
 
Повідомлень: 259
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все ваши рассуждения о НАТО это детские сопли, мы не члены НАТО и оно нам ничего не должно. Попытка втянуть НАТО в конфликт называется переложить проблему с больной головы на здоровую.

Раньше писал что НАТО защищает не свободу поляков/Чехов/Румын а американские инвестиции в Европу. Когда нас примут в ЕС, ребром станет вопрос о защите инвестиций в нашу экономику, тогда же нас примут и в НАТО. Можно даже не просить.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11663
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1927 раз.
Подякували: 2765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 19:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Все ваши рассуждения о НАТО это детские сопли, мы не члены НАТО и оно нам ничего не должно. Попытка втянуть НАТО в конфликт называется переложить проблему с больной головы на здоровую.

Не потрібно забувати що ключові гравці альянсу тиснули на Україну в дев’яності і змусили Україну відмовитись від ядерного арсеналу та суттєво зменшити інші види озброєння в тому числі і ракети з радіусом ураження 300 км. Тому лицемірно заявляти що вони нам нічого не вині.
Вони зараз про це згадують дуже не охоче. Але факт є фактом. І вина Британії та США в тому що відбувається з українськими містами і селами теж є.
Знаючи що існує загроза ядерного удару по столиці россія б три рази подумали чи потрібен її той Крим не кажу уже про сьогодення
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10729
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 509510511512
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexMotel, lapay і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 92272
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 446270
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2570
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (1975)
23.03.2022 17:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.