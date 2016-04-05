greenozon написав:вже є реакція Nezzztle але так виглядає що вона курям на сміх (адже в них сотні брендів!!)
Форум - форумом, але якби кожен учасник написав би хоча б по одному листу на адресу компаній, які співпрацюють з окупантами та залишив би по кілька "смачних" відгуків в гуглі - результати був би швидшим та більш об'ємним.
Тому, долучайтеся, допомагайте наближувати Перемогу!!!
Є якийсь шаблон англійською мовою?
Миллион -- можно брать любой: https://www.google.com/search?client=fi ... open+leter[/quote]Будь-який не підійде, бо треба донести, що продовжуючі свою діяльність на расії, вони тим самим підтримують війну путіна та знищення України...[/quote] в таком случае шаблон тоже не подойдет: после первой сотни (условно) однотипных сообщений они все пойдут в спам.
Ukrainian написав:Дуже великі сумніви що вони своїх членів будут захищати
Мне вот тоже недавно пришло в голову что когда все эти венгры-румыны не хотят сильно протестовать против Раши - то они просто боятся что "в случае чего" Германия и Франция их просто бросят на съедение несмотря ни на НАТО ни на прочие "договора о безопасности"
Все ваши рассуждения о НАТО это детские сопли, мы не члены НАТО и оно нам ничего не должно. Попытка втянуть НАТО в конфликт называется переложить проблему с больной головы на здоровую.
Раньше писал что НАТО защищает не свободу поляков/Чехов/Румын а американские инвестиции в Европу. Когда нас примут в ЕС, ребром станет вопрос о защите инвестиций в нашу экономику, тогда же нас примут и в НАТО. Можно даже не просить.
vitaliian написав:Все ваши рассуждения о НАТО это детские сопли, мы не члены НАТО и оно нам ничего не должно. Попытка втянуть НАТО в конфликт называется переложить проблему с больной головы на здоровую.
Не потрібно забувати що ключові гравці альянсу тиснули на Україну в дев’яності і змусили Україну відмовитись від ядерного арсеналу та суттєво зменшити інші види озброєння в тому числі і ракети з радіусом ураження 300 км. Тому лицемірно заявляти що вони нам нічого не вині. Вони зараз про це згадують дуже не охоче. Але факт є фактом. І вина Британії та США в тому що відбувається з українськими містами і селами теж є. Знаючи що існує загроза ядерного удару по столиці россія б три рази подумали чи потрібен її той Крим не кажу уже про сьогодення
vitaliian написав:Все ваши рассуждения о НАТО это детские сопли, мы не члены НАТО и оно нам ничего не должно. Попытка втянуть НАТО в конфликт называется переложить проблему с больной головы на здоровую.
Раньше писал что НАТО защищает не свободу поляков/Чехов/Румын а американские инвестиции в Европу. Когда нас примут в ЕС, ребром станет вопрос о защите инвестиций в нашу экономику, тогда же нас примут и в НАТО. Можно даже не просить.
От якби натівські імпоненти ще й фінансово не помагали. Щоб долар по 55, ціни втроє, банківська система лягла. Депозитів нема, карточки не приймають... От тоді б може менше вякали про то шо кому винен.