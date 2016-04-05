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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 510511512513514>
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 17:01

  GALeon написав:
V2 написав:
  greenozon написав:вже є реакція Nezzztle :)
але так виглядає що вона курям на сміх (адже в них сотні брендів!!)


Форум - форумом, але якби кожен учасник написав би хоча б по одному листу на адресу компаній, які співпрацюють з окупантами та залишив би по кілька "смачних" відгуків в гуглі - результати був би швидшим та більш об'ємним.

Тому, долучайтеся, допомагайте наближувати Перемогу!!!
Є якийсь шаблон англійською мовою?

Миллион -- можно брать любой:
https://www.google.com/search?client=fi ... open+leter[/quote]Будь-який не підійде, бо треба донести, що продовжуючі свою діяльність на расії, вони тим самим підтримують війну путіна та знищення України...[/quote]
в таком случае шаблон тоже не подойдет: после первой сотни (условно) однотипных сообщений они все пойдут в спам.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 17:39

Не фотошоп

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 18:00

  _hunter написав:в таком случае шаблон тоже не подойдет: после первой сотни (условно) однотипных сообщений они все пойдут в спам.

А типу, у гуглі забанили?
Є елементарний гугл транслейт, який доволі непогано перекладе, з деякими помилками, але носії зрозуміють

https://translate.google.com/?hl=ru&sl= ... =translate
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 18:01

У НАТО много вопросов по отправке миротворцев в Украину, - постпред США

раша ніяких питань не задає а просто робить своє діло. Відправляє і зброю і літаки і солдатів на територію України

А НАТО ніяк навіть тридцятирічні міги відправити не може. Організація імпотент. Дуже великі сумніви що вони своїх членів будут захищати
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 18:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:раша ніяких питань не задає а просто робить своє діло. Відправляє і зброю і літаки і солдатів на територію України

Суттєва поправка - не раша, а біснуватий фюрер, який вже причетний до сотень тисяч смертей у багатьох країнах, а може потягнути, за собою в могилу мільйони.
Востаннє редагувалось lapay в Сер 23 бер, 2022 18:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 18:14

  Ukrainian написав:Дуже великі сумніви що вони своїх членів будут захищати


Мне вот тоже недавно пришло в голову что когда все эти венгры-румыны не хотят сильно протестовать против Раши - то они просто боятся что "в случае чего" Германия и Франция их просто бросят на съедение несмотря ни на НАТО ни на прочие "договора о безопасности"
katso
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 18:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны Украины.

Как рассказал чиновник в Telegram, был выстрел со стороны Украины, и снаряд разорвался в селе. «Есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь», — пишет Гладков.

Администрация Белгородского района ввела в селах Журавлевка и Нехотеевка режим ЧС.
ждем реакцию,чтобы это значило?
п.с.хроники росбалт.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 18:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Все ваши рассуждения о НАТО это детские сопли, мы не члены НАТО и оно нам ничего не должно. Попытка втянуть НАТО в конфликт называется переложить проблему с больной головы на здоровую.

Раньше писал что НАТО защищает не свободу поляков/Чехов/Румын а американские инвестиции в Европу. Когда нас примут в ЕС, ребром станет вопрос о защите инвестиций в нашу экономику, тогда же нас примут и в НАТО. Можно даже не просить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 19:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Все ваши рассуждения о НАТО это детские сопли, мы не члены НАТО и оно нам ничего не должно. Попытка втянуть НАТО в конфликт называется переложить проблему с больной головы на здоровую.

Не потрібно забувати що ключові гравці альянсу тиснули на Україну в дев’яності і змусили Україну відмовитись від ядерного арсеналу та суттєво зменшити інші види озброєння в тому числі і ракети з радіусом ураження 300 км. Тому лицемірно заявляти що вони нам нічого не вині.
Вони зараз про це згадують дуже не охоче. Але факт є фактом. І вина Британії та США в тому що відбувається з українськими містами і селами теж є.
Знаючи що існує загроза ядерного удару по столиці россія б три рази подумали чи потрібен її той Крим не кажу уже про сьогодення
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 19:10

  vitaliian написав:Все ваши рассуждения о НАТО это детские сопли, мы не члены НАТО и оно нам ничего не должно. Попытка втянуть НАТО в конфликт называется переложить проблему с больной головы на здоровую.

Раньше писал что НАТО защищает не свободу поляков/Чехов/Румын а американские инвестиции в Европу. Когда нас примут в ЕС, ребром станет вопрос о защите инвестиций в нашу экономику, тогда же нас примут и в НАТО. Можно даже не просить.
От якби натівські імпоненти ще й фінансово не помагали. Щоб долар по 55, ціни втроє, банківська система лягла. Депозитів нема, карточки не приймають... От тоді б може менше вякали про то шо кому винен.
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