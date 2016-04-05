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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 511512513514>
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 19:12

  Ukrainian написав:У НАТО много вопросов по отправке миротворцев в Украину, - постпред США
раша ніяких питань не задає а просто робить своє діло. Відправляє і зброю і літаки і солдатів на територію України
А НАТО ніяк навіть тридцятирічні міги відправити не може. Організація імпотент. Дуже великі сумніви що вони своїх членів будут захищати

Жінка мого приятеля пише з Праги: йдуть інтенсивні навчання, винищувачі літають та маневрують, навіть вночі важко заснути.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 19:20

  katso написав:
Так, люди, які залишились, не платять за житло


А можно по этому вопросу подробнее? Можно не платить коммуналку (речь о Киеве)? Было какое-то распоряжение на этот счет?

Даже если бы и можно было, то это откровенный жлобизм, имхо.

  katso написав: Я наоборот слышал призывы платить по максимуму потому что коммунальщикам нужны деньги.

Именно. И не знаю, как в Киеве, а в Ха коммунальщики делают столько и в таких условиях, что просто грех не выполнять наш долг в отношении этих людей :|
Вадюшка
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вадюшка написав:И не знаю, как в Киеве, а в Ха коммунальщики делают столько и в таких условиях, что просто грех не выполнять наш долг в отношении этих людей

В Черкасах тим, хто заплатив у березні, у квітні буде знижка. Вчора дозволили продаж пива.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 19:33

  V2 написав:
  greenozon написав:вже є реакція Nezzztle :)
але так виглядає що вона курям на сміх (адже в них сотні брендів!!)


Форум - форумом, але якби кожен учасник написав би хоча б по одному листу на адресу компаній, які співпрацюють з окупантами та залишив би по кілька "смачних" відгуків в гуглі - результати був би швидшим та більш об'ємним.

Тому, долучайтеся, допомагайте наближувати Перемогу!!!


на каналі Дубілета молодшого (він дуже активно працює в цій темі)
є усі матеріали, постери, графіка, текстовка і ін.

https://t.me/s/dmytro_dubilet
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:В Черкасах тим, хто заплатив у березні, у квітні буде знижка. Вчора дозволили продаж пива.

У Житомирі теж дозволили пиво.
Потім виклали сварку "бидло&продавчиня" за кухоль розливного пива.
бидло було в мілітарі з пов"язкою, типова гопота. Мер в телеге зробив голосування - заборонити. Наказом ВЖЕ ЗАБОРОНЕНО.
Зробили контрольну закупку - продали, магазин під закриття.
-----------------------------------------------------------
На час коли продавали пиво наловили трохи бухарів і повилучали авто.
Тепер, як там казав герой - ДУМАЙТЕ.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 20:05

  vitaliian написав:Зображення

Я вообще поражаюсь количеством исторических параллелей, как будто один режиссёр или банальное подражание.
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 20:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Starikan написав:
  Ukrainian написав:У НАТО много вопросов по отправке миротворцев в Украину, - постпред США
раша ніяких питань не задає а просто робить своє діло. Відправляє і зброю і літаки і солдатів на територію України
А НАТО ніяк навіть тридцятирічні міги відправити не може. Організація імпотент. Дуже великі сумніви що вони своїх членів будут захищати

Жінка мого приятеля пише з Праги: йдуть інтенсивні навчання, винищувачі літають та маневрують, навіть вночі важко заснути.
Не сочиняйте, в Праге не летают, у меня там друг живёт, только что спросил. Говорит, что ни разу не видел
Damien
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Знаючи що існує загроза ядерного удару по столиці россія б три рази подумали чи потрібен її той Крим не кажу уже про сьогодення
они знали про тысячи джавелинов и посылали на них тысячи танков. Где логика? Либо излишняя самоуверенность, либо самодурство, либо думают нас трупами закидать. Типа джавелины кончатся раньше, чем их танки и бмп.

Так же знали что заходя со стороны Гостомеля надо форсировать реку Ирпень и что их это остановило? Трудно было прислать заранее орка - оценить пройдет ли там КамАЗ. Какая-то глупость на глупости.

Я не считаю что ЯО нас бы спасло. Наоборот появилось бы более логичное обоснование почему нас надо денацифицировать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 20:31

  kotyk222 написав:
  vitaliian написав:Все ваши рассуждения о НАТО это детские сопли, мы не члены НАТО и оно нам ничего не должно. Попытка втянуть НАТО в конфликт называется переложить проблему с больной головы на здоровую.

Раньше писал что НАТО защищает не свободу поляков/Чехов/Румын а американские инвестиции в Европу. Когда нас примут в ЕС, ребром станет вопрос о защите инвестиций в нашу экономику, тогда же нас примут и в НАТО. Можно даже не просить.
От якби натівські імпоненти ще й фінансово не помагали. Щоб долар по 55, ціни втроє, банківська система лягла. Депозитів нема, карточки не приймають... От тоді б може менше вякали про то шо кому винен.

А что с этого всего реально доходит до простых людей? Это все выделяется для власти, а не для людей.
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 20:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В оркостане новая радость. Фюрер распорядился газ продавать за рубли. Интересно как они хотят это реализовать? Разорвать договора?
otg
 
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