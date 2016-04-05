Ukrainian написав:У НАТО много вопросов по отправке миротворцев в Украину, - постпред США раша ніяких питань не задає а просто робить своє діло. Відправляє і зброю і літаки і солдатів на територію України А НАТО ніяк навіть тридцятирічні міги відправити не може. Організація імпотент. Дуже великі сумніви що вони своїх членів будут захищати
Жінка мого приятеля пише з Праги: йдуть інтенсивні навчання, винищувачі літають та маневрують, навіть вночі важко заснути.
greenozon написав:вже є реакція Nezzztle але так виглядає що вона курям на сміх (адже в них сотні брендів!!)
Форум - форумом, але якби кожен учасник написав би хоча б по одному листу на адресу компаній, які співпрацюють з окупантами та залишив би по кілька "смачних" відгуків в гуглі - результати був би швидшим та більш об'ємним.
Тому, долучайтеся, допомагайте наближувати Перемогу!!!
на каналі Дубілета молодшого (він дуже активно працює в цій темі) є усі матеріали, постери, графіка, текстовка і ін.
lapay написав:В Черкасах тим, хто заплатив у березні, у квітні буде знижка. Вчора дозволили продаж пива.
У Житомирі теж дозволили пиво. Потім виклали сварку "бидло&продавчиня" за кухоль розливного пива. бидло було в мілітарі з пов"язкою, типова гопота. Мер в телеге зробив голосування - заборонити. Наказом ВЖЕ ЗАБОРОНЕНО. Зробили контрольну закупку - продали, магазин під закриття. ----------------------------------------------------------- На час коли продавали пиво наловили трохи бухарів і повилучали авто. Тепер, як там казав герой - ДУМАЙТЕ.
Ukrainian написав:У НАТО много вопросов по отправке миротворцев в Украину, - постпред США раша ніяких питань не задає а просто робить своє діло. Відправляє і зброю і літаки і солдатів на територію України А НАТО ніяк навіть тридцятирічні міги відправити не може. Організація імпотент. Дуже великі сумніви що вони своїх членів будут захищати
Жінка мого приятеля пише з Праги: йдуть інтенсивні навчання, винищувачі літають та маневрують, навіть вночі важко заснути.
Не сочиняйте, в Праге не летают, у меня там друг живёт, только что спросил. Говорит, что ни разу не видел
Ukrainian написав:Знаючи що існує загроза ядерного удару по столиці россія б три рази подумали чи потрібен її той Крим не кажу уже про сьогодення
они знали про тысячи джавелинов и посылали на них тысячи танков. Где логика? Либо излишняя самоуверенность, либо самодурство, либо думают нас трупами закидать. Типа джавелины кончатся раньше, чем их танки и бмп.
Так же знали что заходя со стороны Гостомеля надо форсировать реку Ирпень и что их это остановило? Трудно было прислать заранее орка - оценить пройдет ли там КамАЗ. Какая-то глупость на глупости.
Я не считаю что ЯО нас бы спасло. Наоборот появилось бы более логичное обоснование почему нас надо денацифицировать.
vitaliian написав:Все ваши рассуждения о НАТО это детские сопли, мы не члены НАТО и оно нам ничего не должно. Попытка втянуть НАТО в конфликт называется переложить проблему с больной головы на здоровую.
Раньше писал что НАТО защищает не свободу поляков/Чехов/Румын а американские инвестиции в Европу. Когда нас примут в ЕС, ребром станет вопрос о защите инвестиций в нашу экономику, тогда же нас примут и в НАТО. Можно даже не просить.
От якби натівські імпоненти ще й фінансово не помагали. Щоб долар по 55, ціни втроє, банківська система лягла. Депозитів нема, карточки не приймають... От тоді б може менше вякали про то шо кому винен.
А что с этого всего реально доходит до простых людей? Это все выделяется для власти, а не для людей.