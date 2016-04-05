vitaliian написав:Переложить валютные риски на покупателя? в принципе реально, если будет дисконт 50%. Как бизнес любит включать валютные риски в ценник мы как никто знаем.
Там немного другое. Они хотят продавать рубли по курсу который придумает их центробанк. А там уже нарисовали 91, завтра обещают еще меньше. Но договора заключены долгосрочные, в них указана валюта -доллар. Они что хотят их разрывать? В общем посмотрим.
Ізраїль заборонив Україні купувати шпигунське програмне забезпечення Pegasus, яке дозволяє прослуховувати телефонні розмови росіян, побоюючись, що це буде розглядатися як акт агресії проти спецслужб РФ, пишуть The Guardian і The Washington Post.
vitaliian написав:Все ваши рассуждения о НАТО это детские сопли, мы не члены НАТО и оно нам ничего не должно. Попытка втянуть НАТО в конфликт называется переложить проблему с больной головы на здоровую.
Раньше писал что НАТО защищает не свободу поляков/Чехов/Румын а американские инвестиции в Европу. Когда нас примут в ЕС, ребром станет вопрос о защите инвестиций в нашу экономику, тогда же нас примут и в НАТО. Можно даже не просить.
От якби натівські імпоненти ще й фінансово не помагали. Щоб долар по 55, ціни втроє, банківська система лягла. Депозитів нема, карточки не приймають... От тоді б може менше вякали про то шо кому винен.
А что с этого всего реально доходит до простых людей? Это все выделяется для власти, а не для людей.
???? Половина економіки не працює, бюджет виконує всі соціальні зобов'язання - невже своїми силами?
Ukrainian написав:У НАТО много вопросов по отправке миротворцев в Украину, - постпред США раша ніяких питань не задає а просто робить своє діло. Відправляє і зброю і літаки і солдатів на територію України А НАТО ніяк навіть тридцятирічні міги відправити не може. Організація імпотент. Дуже великі сумніви що вони своїх членів будут захищати
Жінка мого приятеля пише з Праги: йдуть інтенсивні навчання, винищувачі літають та маневрують, навіть вночі важко заснути.
Не сочиняйте, в Праге не летают, у меня там друг живёт, только что спросил. Говорит, что ни разу не видел
Договор с Зеленским будет означать поражение России, считает Кедми 19 марта 2022
Военно-политический эксперт, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает, что любой договор, который подпишет Россия с властью, которая сейчас в Киеве, будет означать поражение России в спецоперации, сообщает ИА DEITA.RU.
Как напомнил Кедми в эфире телеканала «Россия 1», президент России Владимир Путин выступил с очень важным заявлением, вселившим надежду и уверенность во многих граждан. Но не прошло и 24 часов, как со стороны российского внешнеполитического ведомства пошли странные заявления о том, что планов свергать режим Зеленского нет. А кто же будет проводить денацификацию? Зеленский вместе с самими националистами?
«Или денацификация, или власть Зеленского. Вместе это не идет», - считает Яков Кедми.
По его мнению, не стоит заключать соглашений с правительством, которое никогда не выполняло ни одного подписанного договора. Как считает Яков Кедми, любой договор, который подпишет Россия с властью, которая сейчас в Киеве, будет означать поражение России в этой операции.
«Полное и окончательное. В глазах народа России, в глазах армии, в глазах всего мира», -сказал Кедми.
А уж тогда поддержка со стороны и Индии, и Китая, и арабского мира испарится, - считает бывший глава израильской спецслужбы.
По его мнению, подобный договор с режимом Зеленского может стать началом конца России как государства. Потому как если не удается навести порядок на Украине, не стоит и думать о каком-то замахе на НАТО или США.