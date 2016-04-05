Договор с Зеленским будет означать поражение России, считает Кедми

19 марта 2022



Военно-политический эксперт, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает, что любой договор, который подпишет Россия с властью, которая сейчас в Киеве, будет означать поражение России в спецоперации, сообщает ИА DEITA.RU.



Как напомнил Кедми в эфире телеканала «Россия 1», президент России Владимир Путин выступил с очень важным заявлением, вселившим надежду и уверенность во многих граждан. Но не прошло и 24 часов, как со стороны российского внешнеполитического ведомства пошли странные заявления о том, что планов свергать режим Зеленского нет. А кто же будет проводить денацификацию? Зеленский вместе с самими националистами?



«Или денацификация, или власть Зеленского. Вместе это не идет», - считает Яков Кедми.



По его мнению, не стоит заключать соглашений с правительством, которое никогда не выполняло ни одного подписанного договора. Как считает Яков Кедми, любой договор, который подпишет Россия с властью, которая сейчас в Киеве, будет означать поражение России в этой операции.



«Полное и окончательное. В глазах народа России, в глазах армии, в глазах всего мира», -сказал Кедми.



А уж тогда поддержка со стороны и Индии, и Китая, и арабского мира испарится, - считает бывший глава израильской спецслужбы.



По его мнению, подобный договор с режимом Зеленского может стать началом конца России как государства. Потому как если не удается навести порядок на Украине, не стоит и думать о каком-то замахе на НАТО или США.