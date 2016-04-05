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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 511512513514
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 20:44

  otg написав:В оркостане новая радость. Фюрер распорядился газ продавать за рубли. Интересно как они хотят это реализовать? Разорвать договора?

Переложить валютные риски на покупателя? в принципе реально, если будет дисконт 50%. Как бизнес любит включать валютные риски в ценник мы как никто знаем.
vitaliian
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вчера уже весь алкоголь продавали во всю...ну а про знижку я еще не слышала.
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 20:57

  vitaliian написав:Переложить валютные риски на покупателя? в принципе реально, если будет дисконт 50%. Как бизнес любит включать валютные риски в ценник мы как никто знаем.
Там немного другое. Они хотят продавать рубли по курсу который придумает их центробанк. А там уже нарисовали 91, завтра обещают еще меньше. Но договора заключены долгосрочные, в них указана валюта -доллар. Они что хотят их разрывать? В общем посмотрим.
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 21:09

WTF?

Ізраїль заборонив Україні купувати шпигунське програмне забезпечення Pegasus, яке дозволяє прослуховувати телефонні розмови росіян, побоюючись, що це буде розглядатися як акт агресії проти спецслужб РФ, пишуть The Guardian і The Washington Post.
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 21:14

  Negotive написав:
  kotyk222 написав:
  vitaliian написав:Все ваши рассуждения о НАТО это детские сопли, мы не члены НАТО и оно нам ничего не должно. Попытка втянуть НАТО в конфликт называется переложить проблему с больной головы на здоровую.

Раньше писал что НАТО защищает не свободу поляков/Чехов/Румын а американские инвестиции в Европу. Когда нас примут в ЕС, ребром станет вопрос о защите инвестиций в нашу экономику, тогда же нас примут и в НАТО. Можно даже не просить.
От якби натівські імпоненти ще й фінансово не помагали. Щоб долар по 55, ціни втроє, банківська система лягла. Депозитів нема, карточки не приймають... От тоді б може менше вякали про то шо кому винен.

А что с этого всего реально доходит до простых людей? Это все выделяется для власти, а не для людей.

???? Половина економіки не працює, бюджет виконує всі соціальні зобов'язання - невже своїми силами?
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 21:21

  Damien написав:
Starikan написав:
  Ukrainian написав:У НАТО много вопросов по отправке миротворцев в Украину, - постпред США
раша ніяких питань не задає а просто робить своє діло. Відправляє і зброю і літаки і солдатів на територію України
А НАТО ніяк навіть тридцятирічні міги відправити не може. Організація імпотент. Дуже великі сумніви що вони своїх членів будут захищати

Жінка мого приятеля пише з Праги: йдуть інтенсивні навчання, винищувачі літають та маневрують, навіть вночі важко заснути.
Не сочиняйте, в Праге не летают, у меня там друг живёт, только что спросил. Говорит, что ни разу не видел

За что купил, за то продал. Поругаю приятеля.
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 22:13

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 22:17

Уже старенькое, но тем не менее:
Договор с Зеленским будет означать поражение России, считает Кедми
19 марта 2022

Военно-политический эксперт, бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми считает, что любой договор, который подпишет Россия с властью, которая сейчас в Киеве, будет означать поражение России в спецоперации, сообщает ИА DEITA.RU.

Как напомнил Кедми в эфире телеканала «Россия 1», президент России Владимир Путин выступил с очень важным заявлением, вселившим надежду и уверенность во многих граждан. Но не прошло и 24 часов, как со стороны российского внешнеполитического ведомства пошли странные заявления о том, что планов свергать режим Зеленского нет. А кто же будет проводить денацификацию? Зеленский вместе с самими националистами?

«Или денацификация, или власть Зеленского. Вместе это не идет», - считает Яков Кедми.

По его мнению, не стоит заключать соглашений с правительством, которое никогда не выполняло ни одного подписанного договора. Как считает Яков Кедми, любой договор, который подпишет Россия с властью, которая сейчас в Киеве, будет означать поражение России в этой операции.

«Полное и окончательное. В глазах народа России, в глазах армии, в глазах всего мира», -сказал Кедми.

А уж тогда поддержка со стороны и Индии, и Китая, и арабского мира испарится, - считает бывший глава израильской спецслужбы.

По его мнению, подобный договор с режимом Зеленского может стать началом конца России как государства. Потому как если не удается навести порядок на Украине, не стоит и думать о каком-то замахе на НАТО или США.

https://deita.ru/article/513051

И еще
Война приведет к гибели РФ Соловьев и Кедми
19 мар. 2022 г.

https://www.youtube.com/watch?v=L8XCBvF6G4Q

Доходить до них начало только после того, как они вместе с остальной расеей оказались в глубокой ж***!
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 22:26

  greenozon написав:
  V2 написав:
  greenozon написав:вже є реакція Nezzztle :)
але так виглядає що вона курям на сміх (адже в них сотні брендів!!)


Форум - форумом, але якби кожен учасник написав би хоча б по одному листу на адресу компаній, які співпрацюють з окупантами та залишив би по кілька "смачних" відгуків в гуглі - результати був би швидшим та більш об'ємним.

Тому, долучайтеся, допомагайте наближувати Перемогу!!!


на каналі Дубілета молодшого (він дуже активно працює в цій темі)
є усі матеріали, постери, графіка, текстовка і ін.

https://t.me/s/dmytro_dubilet


Копіювати не варто, бо вважатимуть ботами чи спамом.
Щось щиро і від себе на відповідну тематику!!!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 22:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  V2 написав:...якби кожен учасник написав би хоча б по одному листу на адресу компаній, які співпрацюють з окупантами та залишив би по кілька "смачних" відгуків в гуглі - результати був би швидшим та більш об'ємним.
Результат будет быстрым, если будут бойкотировать их продукты остальной мир. А то, что украинцы им напишут, может не дать желаемого эффекта -- выразят обеспокоенность и т. п., но свой выбор сделали.
Howl
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