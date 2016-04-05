Вносишь на счет евро, типа покупаешь рубли, и рублями платишь. Они там грозятся закрыть газовые трубы. Вот и причина есть договора расторгнуть: договора все фиксированные в валюте, а не в рублях.
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Додано: Чет 24 бер, 2022 00:13
Вносишь на счет евро, типа покупаешь рубли, и рублями платишь. Они там грозятся закрыть газовые трубы. Вот и причина есть договора расторгнуть: договора все фиксированные в валюте, а не в рублях.
Додано: Чет 24 бер, 2022 00:22
Бюджет - это вообще не "свои силы". Это "силы" отобранные на "рапределение". Отбирать стало возможно на 50% меньше. Конкретно население получило то что и должно получать, и что забирали и еще заберут в виде налогов. А не заберут - то гривны нарисуют.
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