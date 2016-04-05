Negotive написав:А что с этого всего реально доходит до простых людей? Это все выделяется для власти, а не для людей.
???? Половина економіки не працює, бюджет виконує всі соціальні зобов'язання - невже своїми силами?
Бюджет - это вообще не "свои силы". Это "силы" отобранные на "рапределение". Отбирать стало возможно на 50% меньше. Конкретно население получило то что и должно получать, и что забирали и еще заберут в виде налогов. А не заберут - то гривны нарисуют. Помощь заграницы - это помощь команде Зеленского...
vitaliian написав:Переложить валютные риски на покупателя? в принципе реально, если будет дисконт 50%. Как бизнес любит включать валютные риски в ценник мы как никто знаем.
Там немного другое. Они хотят продавать рубли по курсу который придумает их центробанк. А там уже нарисовали 91, завтра обещают еще меньше. Но договора заключены долгосрочные, в них указана валюта -доллар. Они что хотят их разрывать? В общем посмотрим.