RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 512513514515
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 00:13

  otg написав:В оркостане новая радость. Фюрер распорядился газ продавать за рубли. Интересно как они хотят это реализовать? Разорвать договора?

Вносишь на счет евро, типа покупаешь рубли, и рублями платишь. Они там грозятся закрыть газовые трубы. Вот и причина есть договора расторгнуть: договора все фиксированные в валюте, а не в рублях.
Negotive
 
Повідомлень: 26
З нами з: 08.03.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 00:22

  kotyk222 написав:
  Negotive написав:А что с этого всего реально доходит до простых людей? Это все выделяется для власти, а не для людей.

???? Половина економіки не працює, бюджет виконує всі соціальні зобов'язання - невже своїми силами?

Бюджет - это вообще не "свои силы". Это "силы" отобранные на "рапределение". Отбирать стало возможно на 50% меньше. Конкретно население получило то что и должно получать, и что забирали и еще заберут в виде налогов. А не заберут - то гривны нарисуют.
Помощь заграницы - это помощь команде Зеленского...
Negotive
 
Повідомлень: 26
З нами з: 08.03.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 03:35

  otg написав:
  vitaliian написав:Переложить валютные риски на покупателя? в принципе реально, если будет дисконт 50%. Как бизнес любит включать валютные риски в ценник мы как никто знаем.
Там немного другое. Они хотят продавать рубли по курсу который придумает их центробанк. А там уже нарисовали 91, завтра обещают еще меньше. Но договора заключены долгосрочные, в них указана валюта -доллар. Они что хотят их разрывать? В общем посмотрим.


никак не могу понять какой там на рф реальный курс наличного доллара?
а то я смотрю там некоторые всерьез шортят бакс https://smart-lab.ru/forex/usdrub/page1301/ :mrgreen:
там у них какая-то совсем своя реальность.

а понижение их курса с официальных 150+- до 91 - это что-то они совсем перестарались с перестановкой цифр. там хоть биржу приоткрыли более-менее или по-прежнему закрыта?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3365
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 1533 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 04:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Alex2007 написав:понижение их курса с официальных 150+- до 91 - это что-то они совсем перестарались с перестановкой цифр. там хоть биржу приоткрыли более-менее или по-прежнему закрыта?
так советский союз, тоже курс был 60 копеек.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11670
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1927 раз.
Подякували: 2765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 04:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Negotive написав:А что с этого всего реально доходит до простых людей? Это все выделяется для власти, а не для людей
вы диверсант?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11670
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1927 раз.
Подякували: 2765 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 512513514515
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 92280
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 446280
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2570
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (295)
24.03.2022 00:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.