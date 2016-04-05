Вносишь на счет евро, типа покупаешь рубли, и рублями платишь. Они там грозятся закрыть газовые трубы. Вот и причина есть договора расторгнуть: договора все фиксированные в валюте, а не в рублях.
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Додано: Чет 24 бер, 2022 00:13
Вносишь на счет евро, типа покупаешь рубли, и рублями платишь. Они там грозятся закрыть газовые трубы. Вот и причина есть договора расторгнуть: договора все фиксированные в валюте, а не в рублях.
Додано: Чет 24 бер, 2022 00:22
Бюджет - это вообще не "свои силы". Это "силы" отобранные на "рапределение". Отбирать стало возможно на 50% меньше. Конкретно население получило то что и должно получать, и что забирали и еще заберут в виде налогов. А не заберут - то гривны нарисуют.
Помощь заграницы - это помощь команде Зеленского...
Додано: Чет 24 бер, 2022 03:35
никак не могу понять какой там на рф реальный курс наличного доллара?
а то я смотрю там некоторые всерьез шортят бакс
там у них какая-то совсем своя реальность.
а понижение их курса с официальных 150+- до 91 - это что-то они совсем перестарались с перестановкой цифр. там хоть биржу приоткрыли более-менее или по-прежнему закрыта?
Додано: Чет 24 бер, 2022 04:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
так советский союз, тоже курс был 60 копеек.
говорят 130 но наличного доллара/евро нигде нет.
Додано: Чет 24 бер, 2022 06:48
Джавеліни це дитячі іграшки порівняно з ЯЗ. Прецедентів нападу на ядерні країни навіть з примітивним ЯО не було. Такий ризик на себе ніхто не візьме. Тому і так надривались у свій час дипломати Британії та Америки що передати цю зброю росії. Фактично залишивши Україну один на один з божевільним сусідом; через страх перед яким знаходили тисячу і одну причину відфудболити Україну від НАТО. Зараз компенсація за ракети з радіусом дії тисячі км джавелінами з радіусом 6 км не дуже адекватна.
Америка грає в довгу і від нападу раші на Україну, виграє в першу черга вона. Їй ця війна вигідна.
Додано: Чет 24 бер, 2022 06:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Помощь 2.5-3 млн украинским беженцам за территорией Украины - это помощь команде Зеленского. Военная помощь (включая медицину, бензин) на миллиарды долларов - это помощь команде Зеленского.
Это у нас забаненный Тракторист с новым аккаунтом? Или кто-то другой из "бригады забаненных" в первые дни войны??
Додано: Чет 24 бер, 2022 07:08
не кипятитесь), расскажите что вокруг вас происходит.
вам срочно к врачу. США - первый украинский кредитор, как в условиях войны так и после её завершения (на чьи деньги все будет отстраиваться?).
Хотите знать выгодно ли кредитовать Украину купите овгз. А пиз-ть не мешки ворочать. Прекращайте, лучшего союзника чем США пока что нет. Может Британия ещё подключится.
Он и был наш, за исключением Стоянки и леса который к ней примыкал к Житомирской трассе, включая ЖК Грин ярд (в Ирпене все вокруг него крутилось).
По Ирпеню орки особо не шарились, авто конечно простреливались. Орков интересовала только дорога на Киев. Сейчас Ирпень зачищают от орков. Арта по Ирпеню работает до сих пор.
Додано: Чет 24 бер, 2022 07:26
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Америка надрукує скільки буде потрібно і дасть Україні кредит. Але кредит відати потрібно буде колись, і відати доларами (нагадати скільки відсотків від ввп Україна витрачає на обслуговування держ боргу?). Ще раз нагадайте що конкретно Америка втрачає від нападу раші на Україну ?
ПС ціна на паливо в Америці та інфляція зашкалювали і до війни в Україні.
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