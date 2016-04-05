RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 512513514515
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 00:13

  otg написав:В оркостане новая радость. Фюрер распорядился газ продавать за рубли. Интересно как они хотят это реализовать? Разорвать договора?

Вносишь на счет евро, типа покупаешь рубли, и рублями платишь. Они там грозятся закрыть газовые трубы. Вот и причина есть договора расторгнуть: договора все фиксированные в валюте, а не в рублях.
Negotive
 
Повідомлень: 26
З нами з: 08.03.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 00:22

  kotyk222 написав:
  Negotive написав:А что с этого всего реально доходит до простых людей? Это все выделяется для власти, а не для людей.

???? Половина економіки не працює, бюджет виконує всі соціальні зобов'язання - невже своїми силами?

Бюджет - это вообще не "свои силы". Это "силы" отобранные на "рапределение". Отбирать стало возможно на 50% меньше. Конкретно население получило то что и должно получать, и что забирали и еще заберут в виде налогов. А не заберут - то гривны нарисуют.
Помощь заграницы - это помощь команде Зеленского...
Negotive
 
Повідомлень: 26
З нами з: 08.03.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 03:35

  otg написав:
  vitaliian написав:Переложить валютные риски на покупателя? в принципе реально, если будет дисконт 50%. Как бизнес любит включать валютные риски в ценник мы как никто знаем.
Там немного другое. Они хотят продавать рубли по курсу который придумает их центробанк. А там уже нарисовали 91, завтра обещают еще меньше. Но договора заключены долгосрочные, в них указана валюта -доллар. Они что хотят их разрывать? В общем посмотрим.


никак не могу понять какой там на рф реальный курс наличного доллара?
а то я смотрю там некоторые всерьез шортят бакс https://smart-lab.ru/forex/usdrub/page1301/ :mrgreen:
там у них какая-то совсем своя реальность.

а понижение их курса с официальных 150+- до 91 - это что-то они совсем перестарались с перестановкой цифр. там хоть биржу приоткрыли более-менее или по-прежнему закрыта?
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3365
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1676 раз.
Подякували: 1533 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 04:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Alex2007 написав:понижение их курса с официальных 150+- до 91 - это что-то они совсем перестарались с перестановкой цифр. там хоть биржу приоткрыли более-менее или по-прежнему закрыта?
так советский союз, тоже курс был 60 копеек.
  Alex2007 написав:никак не могу понять какой там на рф реальный курс наличного доллара?
говорят 130 но наличного доллара/евро нигде нет.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11670
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1927 раз.
Подякували: 2765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 06:48

  vitaliian написав:
  Ukrainian написав:Знаючи що існує загроза ядерного удару по столиці россія б три рази подумали чи потрібен її той Крим не кажу уже про сьогодення
они знали про тысячи джавелинов и посылали на них тысячи танков. Где логика? Либо излишняя самоуверенность, либо самодурство, либо думают нас трупами закидать. Типа джавелины кончатся раньше, чем их танки и бмп.

Так же знали что заходя со стороны Гостомеля надо форсировать реку Ирпень и что их это остановило? Трудно было прислать заранее орка - оценить пройдет ли там КамАЗ. Какая-то глупость на глупости.

Я не считаю что ЯО нас бы спасло. Наоборот появилось бы более логичное обоснование почему нас надо денацифицировать.

Джавеліни це дитячі іграшки порівняно з ЯЗ. Прецедентів нападу на ядерні країни навіть з примітивним ЯО не було. Такий ризик на себе ніхто не візьме. Тому і так надривались у свій час дипломати Британії та Америки що передати цю зброю росії. Фактично залишивши Україну один на один з божевільним сусідом; через страх перед яким знаходили тисячу і одну причину відфудболити Україну від НАТО. Зараз компенсація за ракети з радіусом дії тисячі км джавелінами з радіусом 6 км не дуже адекватна.
Америка грає в довгу і від нападу раші на Україну, виграє в першу черга вона. Їй ця війна вигідна.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10730
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 06:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Negotive написав:Помощь заграницы - это помощь команде Зеленского

Помощь 2.5-3 млн украинским беженцам за территорией Украины - это помощь команде Зеленского. Военная помощь (включая медицину, бензин) на миллиарды долларов - это помощь команде Зеленского.
Это у нас забаненный Тракторист с новым аккаунтом? Или кто-то другой из "бригады забаненных" в первые дни войны??
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7387
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1778 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 07:08

  Hotab написав:Или кто-то другой из "бригады забаненных" в первые дни войны??
не кипятитесь), расскажите что вокруг вас происходит.
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт і віцеканцлер Роберт Габек заявили що вони вичерпали ліміт зброї, який можно було передати Україні, пише Tagesspiegel.

В "Інтерв'ю тижня" на Deutschlandfunk Крістін Ламбрехт заявила, що можливості доставки зброї через Бундесвер вичерпані.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/minoboroni-n ... ianti.html

  Ukrainian написав:Америка грає в довгу і від нападу раші на Україну, виграє в першу черга вона. Їй ця війна вигідна
вам срочно к врачу. США - первый украинский кредитор, как в условиях войны так и после её завершения (на чьи деньги все будет отстраиваться?).

Хотите знать выгодно ли кредитовать Украину купите овгз. А пиз-ть не мешки ворочать. Прекращайте, лучшего союзника чем США пока что нет. Может Британия ещё подключится.

  Hotab написав:vitaliian , под кем Ирпень?

Он и был наш, за исключением Стоянки и леса который к ней примыкал к Житомирской трассе, включая ЖК Грин ярд (в Ирпене все вокруг него крутилось).

По Ирпеню орки особо не шарились, авто конечно простреливались. Орков интересовала только дорога на Киев. Сейчас Ирпень зачищают от орков. Арта по Ирпеню работает до сих пор.

Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11670
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1927 раз.
Подякували: 2765 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 07:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:США - первый украинский кредитор, как в условиях войны так и после её завершения (на чьи деньги все будет отстраиваться?).

Хотите знать выгодно ли кредитовать Украину купите овгз. А пиз-ть не мешки ворочать. Прекращайте, лучшего союзника чем США пока что нет. Может Британия ещё подключится.

Америка надрукує скільки буде потрібно і дасть Україні кредит. Але кредит відати потрібно буде колись, і відати доларами (нагадати скільки відсотків від ввп Україна витрачає на обслуговування держ боргу?). Ще раз нагадайте що конкретно Америка втрачає від нападу раші на Україну ?
ПС ціна на паливо в Америці та інфляція зашкалювали і до війни в Україні.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10730
З нами з: 18.06.08
Подякував: 44 раз.
Подякували: 757 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 512513514515
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 92281
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 446281
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2570
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (128)
24.03.2022 06:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.