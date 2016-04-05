Додано: Чет 24 бер, 2022 07:08

Hotab написав: Или кто-то другой из "бригады забаненных" в первые дни войны?? Или кто-то другой из "бригады забаненных" в первые дни войны??

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт і віцеканцлер Роберт Габек заявили що вони вичерпали ліміт зброї, який можно було передати Україні, пише Tagesspiegel.



В "Інтерв'ю тижня" на Deutschlandfunk Крістін Ламбрехт заявила, що можливості доставки зброї через Бундесвер вичерпані.

Ukrainian написав: Америка грає в довгу і від нападу раші на Україну, виграє в першу черга вона. Їй ця війна вигідна Америка грає в довгу і від нападу раші на Україну, виграє в першу черга вона. Їй ця війна вигідна

Hotab написав: vitaliian , под кем Ирпень? , под кем Ирпень?

не кипятитесь), расскажите что вокруг вас происходит.вам срочно к врачу. США - первый украинский кредитор, как в условиях войны так и после её завершения (на чьи деньги все будет отстраиваться?).Хотите знать выгодно ли кредитовать Украину купите овгз. А пиз-ть не мешки ворочать. Прекращайте, лучшего союзника чем США пока что нет. Может Британия ещё подключится.Он и был наш, за исключением Стоянки и леса который к ней примыкал к Житомирской трассе, включая ЖК Грин ярд (в Ирпене все вокруг него крутилось).По Ирпеню орки особо не шарились, авто конечно простреливались. Орков интересовала только дорога на Киев. Сейчас Ирпень зачищают от орков. Арта по Ирпеню работает до сих пор.