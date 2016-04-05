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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 513514515516517>
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 00:13

  otg написав:В оркостане новая радость. Фюрер распорядился газ продавать за рубли. Интересно как они хотят это реализовать? Разорвать договора?

Вносишь на счет евро, типа покупаешь рубли, и рублями платишь. Они там грозятся закрыть газовые трубы. Вот и причина есть договора расторгнуть: договора все фиксированные в валюте, а не в рублях.
Negotive
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 00:22

  kotyk222 написав:
  Negotive написав:А что с этого всего реально доходит до простых людей? Это все выделяется для власти, а не для людей.

???? Половина економіки не працює, бюджет виконує всі соціальні зобов'язання - невже своїми силами?

Бюджет - это вообще не "свои силы". Это "силы" отобранные на "рапределение". Отбирать стало возможно на 50% меньше. Конкретно население получило то что и должно получать, и что забирали и еще заберут в виде налогов. А не заберут - то гривны нарисуют.
Помощь заграницы - это помощь команде Зеленского...
Negotive
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 03:35

  otg написав:
  vitaliian написав:Переложить валютные риски на покупателя? в принципе реально, если будет дисконт 50%. Как бизнес любит включать валютные риски в ценник мы как никто знаем.
Там немного другое. Они хотят продавать рубли по курсу который придумает их центробанк. А там уже нарисовали 91, завтра обещают еще меньше. Но договора заключены долгосрочные, в них указана валюта -доллар. Они что хотят их разрывать? В общем посмотрим.


никак не могу понять какой там на рф реальный курс наличного доллара?
а то я смотрю там некоторые всерьез шортят бакс https://smart-lab.ru/forex/usdrub/page1301/ :mrgreen:
там у них какая-то совсем своя реальность.

а понижение их курса с официальных 150+- до 91 - это что-то они совсем перестарались с перестановкой цифр. там хоть биржу приоткрыли более-менее или по-прежнему закрыта?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 04:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Alex2007 написав:понижение их курса с официальных 150+- до 91 - это что-то они совсем перестарались с перестановкой цифр. там хоть биржу приоткрыли более-менее или по-прежнему закрыта?
так советский союз, тоже курс был 60 копеек.
  Alex2007 написав:никак не могу понять какой там на рф реальный курс наличного доллара?
говорят 130 но наличного доллара/евро нигде нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 06:48

  vitaliian написав:
  Ukrainian написав:Знаючи що існує загроза ядерного удару по столиці россія б три рази подумали чи потрібен її той Крим не кажу уже про сьогодення
они знали про тысячи джавелинов и посылали на них тысячи танков. Где логика? Либо излишняя самоуверенность, либо самодурство, либо думают нас трупами закидать. Типа джавелины кончатся раньше, чем их танки и бмп.

Так же знали что заходя со стороны Гостомеля надо форсировать реку Ирпень и что их это остановило? Трудно было прислать заранее орка - оценить пройдет ли там КамАЗ. Какая-то глупость на глупости.

Я не считаю что ЯО нас бы спасло. Наоборот появилось бы более логичное обоснование почему нас надо денацифицировать.

Джавеліни це дитячі іграшки порівняно з ЯЗ. Прецедентів нападу на ядерні країни навіть з примітивним ЯО не було. Такий ризик на себе ніхто не візьме. Тому і так надривались у свій час дипломати Британії та Америки що передати цю зброю росії. Фактично залишивши Україну один на один з божевільним сусідом; через страх перед яким знаходили тисячу і одну причину відфудболити Україну від НАТО. Зараз компенсація за ракети з радіусом дії тисячі км джавелінами з радіусом 6 км не дуже адекватна.
Америка грає в довгу і від нападу раші на Україну, виграє в першу черга вона. Їй ця війна вигідна.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 06:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Negotive написав:Помощь заграницы - это помощь команде Зеленского

Помощь 2.5-3 млн украинским беженцам за территорией Украины - это помощь команде Зеленского. Военная помощь (включая медицину, бензин) на миллиарды долларов - это помощь команде Зеленского.
Это у нас забаненный Тракторист с новым аккаунтом? Или кто-то другой из "бригады забаненных" в первые дни войны??
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 07:08

  Hotab написав:Или кто-то другой из "бригады забаненных" в первые дни войны??
не кипятитесь), расскажите что вокруг вас происходит.
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт і віцеканцлер Роберт Габек заявили що вони вичерпали ліміт зброї, який можно було передати Україні, пише Tagesspiegel.

В "Інтерв'ю тижня" на Deutschlandfunk Крістін Ламбрехт заявила, що можливості доставки зброї через Бундесвер вичерпані.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/minoboroni-n ... ianti.html

  Ukrainian написав:Америка грає в довгу і від нападу раші на Україну, виграє в першу черга вона. Їй ця війна вигідна
вам срочно к врачу. США - первый украинский кредитор, как в условиях войны так и после её завершения (на чьи деньги все будет отстраиваться?).

Хотите знать выгодно ли кредитовать Украину купите овгз. А пиз-ть не мешки ворочать. Прекращайте, лучшего союзника чем США пока что нет. Может Британия ещё подключится.

  Hotab написав:vitaliian , под кем Ирпень?

Он и был наш, за исключением Стоянки и леса который к ней примыкал к Житомирской трассе, включая ЖК Грин ярд (в Ирпене все вокруг него крутилось). Я так понимаю особо ничего не изменилось

80% Ірпеня - під контролем ЗСУ та тероборони

Окупанти постійно обстрілюють Ірпінь з мінометів та "градів".
"По місту випустили вже 20 залпів по 10 касет", — сказав мер міста Олександр Маркушин.

За його словами, 80% Ірпеня контролюють підрозділи ЗСУ та територіальної оборони. Проте у місті є чимало диверсійних груп ворога та мародерів. Про них повідомляють самі місцеві жителі.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 24 бер, 2022 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 07:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:США - первый украинский кредитор, как в условиях войны так и после её завершения (на чьи деньги все будет отстраиваться?).

Хотите знать выгодно ли кредитовать Украину купите овгз. А пиз-ть не мешки ворочать. Прекращайте, лучшего союзника чем США пока что нет. Может Британия ещё подключится.

Америка надрукує скільки буде потрібно і дасть Україні кредит. Але кредит відати потрібно буде колись, і відати доларами (нагадати скільки відсотків від ввп Україна витрачає на обслуговування держ боргу?). Ще раз нагадайте що конкретно Америка втрачає від нападу раші на Україну ?
ПС ціна на паливо в Америці та інфляція зашкалювали і до війни в Україні.
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 07:35

Картинка хоч і китайська але показує кілька пунктів по яких Америка буде в непоганому профіті
Збільшать експорт газу , допоможуть своїй оборонці, ослаблять рашу
Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 07:51

  otg написав:
  vitaliian написав:Переложить валютные риски на покупателя? в принципе реально, если будет дисконт 50%. Как бизнес любит включать валютные риски в ценник мы как никто знаем.
Там немного другое. Они хотят продавать рубли по курсу который придумает их центробанк. А там уже нарисовали 91, завтра обещают еще меньше. Но договора заключены долгосрочные, в них указана валюта -доллар. Они что хотят их разрывать? В общем посмотрим.


Европа не сможет сегодня отказаться от газа/нефти мордора
будут переговоры и внесут поправки в контракты-с формулировкой (в ситуации форс-мажора (войны) и сроком на 6 мес. стороны согласились принимать рубли)
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