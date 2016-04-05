Додано: Чет 24 бер, 2022 07:08

Hotab написав: Или кто-то другой из "бригады забаненных" в первые дни войны?? Или кто-то другой из "бригады забаненных" в первые дни войны??

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт і віцеканцлер Роберт Габек заявили що вони вичерпали ліміт зброї, який можно було передати Україні, пише Tagesspiegel.



В "Інтерв'ю тижня" на Deutschlandfunk Крістін Ламбрехт заявила, що можливості доставки зброї через Бундесвер вичерпані.

Ukrainian написав: Америка грає в довгу і від нападу раші на Україну, виграє в першу черга вона. Їй ця війна вигідна Америка грає в довгу і від нападу раші на Україну, виграє в першу черга вона. Їй ця війна вигідна

Hotab написав: vitaliian , под кем Ирпень? , под кем Ирпень?

не кипятитесь), расскажите что вокруг вас происходит.вам срочно к врачу. США - первый украинский кредитор, как в условиях войны так и после её завершения (на чьи деньги все будет отстраиваться?).Хотите знать выгодно ли кредитовать Украину купите овгз. А пиз-ть не мешки ворочать. Прекращайте, лучшего союзника чем США пока что нет. Может Британия ещё подключится.Он и был наш, за исключением Стоянки и леса который к ней примыкал к Житомирской трассе, включая ЖК Грин ярд (в Ирпене все вокруг него крутилось). Я так понимаю особо ничего не изменилось80% Ірпеня - під контролем ЗСУ та тероборониОкупанти постійно обстрілюють Ірпінь з мінометів та "градів"."По місту випустили вже 20 залпів по 10 касет", — сказав мер міста Олександр Маркушин.За його словами, 80% Ірпеня контролюють підрозділи ЗСУ та територіальної оборони. Проте у місті є чимало диверсійних груп ворога та мародерів. Про них повідомляють самі місцеві жителі.