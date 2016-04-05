Negotive написав:А что с этого всего реально доходит до простых людей? Это все выделяется для власти, а не для людей.
???? Половина економіки не працює, бюджет виконує всі соціальні зобов'язання - невже своїми силами?
Бюджет - это вообще не "свои силы". Это "силы" отобранные на "рапределение". Отбирать стало возможно на 50% меньше. Конкретно население получило то что и должно получать, и что забирали и еще заберут в виде налогов. А не заберут - то гривны нарисуют. Помощь заграницы - это помощь команде Зеленского...
vitaliian написав:Переложить валютные риски на покупателя? в принципе реально, если будет дисконт 50%. Как бизнес любит включать валютные риски в ценник мы как никто знаем.
Там немного другое. Они хотят продавать рубли по курсу который придумает их центробанк. А там уже нарисовали 91, завтра обещают еще меньше. Но договора заключены долгосрочные, в них указана валюта -доллар. Они что хотят их разрывать? В общем посмотрим.
Ukrainian написав:Знаючи що існує загроза ядерного удару по столиці россія б три рази подумали чи потрібен її той Крим не кажу уже про сьогодення
они знали про тысячи джавелинов и посылали на них тысячи танков. Где логика? Либо излишняя самоуверенность, либо самодурство, либо думают нас трупами закидать. Типа джавелины кончатся раньше, чем их танки и бмп.
Так же знали что заходя со стороны Гостомеля надо форсировать реку Ирпень и что их это остановило? Трудно было прислать заранее орка - оценить пройдет ли там КамАЗ. Какая-то глупость на глупости.
Я не считаю что ЯО нас бы спасло. Наоборот появилось бы более логичное обоснование почему нас надо денацифицировать.
Джавеліни це дитячі іграшки порівняно з ЯЗ. Прецедентів нападу на ядерні країни навіть з примітивним ЯО не було. Такий ризик на себе ніхто не візьме. Тому і так надривались у свій час дипломати Британії та Америки що передати цю зброю росії. Фактично залишивши Україну один на один з божевільним сусідом; через страх перед яким знаходили тисячу і одну причину відфудболити Україну від НАТО. Зараз компенсація за ракети з радіусом дії тисячі км джавелінами з радіусом 6 км не дуже адекватна. Америка грає в довгу і від нападу раші на Україну, виграє в першу черга вона. Їй ця війна вигідна.
Negotive написав:Помощь заграницы - это помощь команде Зеленского
Помощь 2.5-3 млн украинским беженцам за территорией Украины - это помощь команде Зеленского. Военная помощь (включая медицину, бензин) на миллиарды долларов - это помощь команде Зеленского. Это у нас забаненный Тракторист с новым аккаунтом? Или кто-то другой из "бригады забаненных" в первые дни войны??
vitaliian написав:США - первый украинский кредитор, как в условиях войны так и после её завершения (на чьи деньги все будет отстраиваться?).
Хотите знать выгодно ли кредитовать Украину купите овгз. А пиз-ть не мешки ворочать. Прекращайте, лучшего союзника чем США пока что нет. Может Британия ещё подключится.
Америка надрукує скільки буде потрібно і дасть Україні кредит. Але кредит відати потрібно буде колись, і відати доларами (нагадати скільки відсотків від ввп Україна витрачає на обслуговування держ боргу?). Ще раз нагадайте що конкретно Америка втрачає від нападу раші на Україну ? ПС ціна на паливо в Америці та інфляція зашкалювали і до війни в Україні.
vitaliian написав:Переложить валютные риски на покупателя? в принципе реально, если будет дисконт 50%. Как бизнес любит включать валютные риски в ценник мы как никто знаем.
Там немного другое. Они хотят продавать рубли по курсу который придумает их центробанк. А там уже нарисовали 91, завтра обещают еще меньше. Но договора заключены долгосрочные, в них указана валюта -доллар. Они что хотят их разрывать? В общем посмотрим.
Европа не сможет сегодня отказаться от газа/нефти мордора будут переговоры и внесут поправки в контракты-с формулировкой (в ситуации форс-мажора (войны) и сроком на 6 мес. стороны согласились принимать рубли)