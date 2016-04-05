Додано: Чет 24 бер, 2022 07:53

А вигрібає Україна та українці

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Давно не відписувався - багато чого сталось, правда, і часу особливо не було. Мої родичі вирвались з садового товариства 15 зранку. Організував все волонтер, домовився з головою садового і всі бажаючі виїхали власними машинами. Через інше садове товариство, полями, прямо на скибинський пост. Обов’язково знайду цю людину, яка все це організувала, коли все закінчиться, і подякую. Можливо, ми життям людей йому зобов’язані. Дачі так і живуть далі без електрики, газу і продуктового сполучення. У нашому садовому тільки хліб привозять - голова з представником магазину машиною їздить до поста, де вручну перевантажують хліб, які туди підвозять. Знайомі з іншого садового продукти, паливо і комбікорм теж підвозили до поста, а потім кравчучкою перевозили "на той бік", де чекала машина бітьків.



На нашому напрямку було багато коридорів, по бойовим зараз відносно все стихло, останні дві ночі взагалі спав. Вчора катався в район, як тут вже відзначали - пацани на постах всі в гуморі, настрій гарний. Самі пости гарно укріпили, деякі попереносили трохи, всюди гарно поокопувались (клич по всіх міських групах був до власників екскаваторів і подібної техніки). Сподобались села - білять, копають, гребуться на городах - війна війною, а господарство треба тримати. Київ доїздний, по часу дуже залежить від черг на постах, на правий берег я жодного разу не доїхав і в групі народ теж про це пише - Гугл і Вейз дурять (думаю, спеціально), показують проїзд через перекриті дороги. Тягнучки, затори, в результаті найчастіша в мене точка - фармацевтичний вокзал, звідки пустили «човникову» тягу на правий берег і головний вокзал.



На комендантську добову годину мав гостей, які вирвались з Богданівки, які майже 2 тижні жили з ворожим військом навколо. Троюрідний брат, вийшли 21-о димерським коридором і в 9 вечора були у нас в місті, а далі не пускають - коменданська більш ніж на добу. В них будинок на крайній вулиці в бік Новобогданівки (Чернігова), танки стояли по сусідніх дворах. Спочатку пошерстили всі хати на предмет жителей, вишукували військових і тероборону. Тероборона поздавала один одного. Якогось немісцевого, який їхав в перший день назустріч колоні, розстріляли, так і лежить на дорозі в машині досі (по неперевіреній інформації, це броварський депутат). Ходили по хатах, показували фотографії чоловіків-односельчан і розпитували хто є хто. Одним рейдом забрали сімки, наступним телефони (корисно мати 2 апарата). З його слів, у них є обладнання, що пеленгує радіозв’язок - досить точно визначали, в якому районі (до пари будинків) є увімкнений телефон. Комендантська година по світловому дню, після 18 на вулицю не виходити (тому і телефони вмикали після цього часу). Зв’язок дуже поганий , частину вишок побили, тому ріднІ найчастіше слали смс. Генератори вмикать дозволяли, мародерствували тільки по порожнім хатам (правда, один сусід 4 дні сидів у погребі, вони про то не знали - виліз, тільки коли вони мотоплуг завели покататись). Бувало, заради розваги розстрілювали авто (мої своє авто вкрили старими ковдрами, але все одно 2 кулі спіймали). По контингенту кацапи різні - брат навіть багатьох з жалем описує (Стокгольмский синдром?), худі, малі, чумазі, в кросівках, «мы тут не по своей воле» (ага, блять), роззувались при вході в будинок, коли бачили дітей. Є жінки (медчастина). Є в гарній екіпіровці - ті, що по зв'язку. Підірвали газопровід високого тиску - дивився відео (вигляд з вікна будинку, до нього метрів 300), стовп вогню метрів 30, звук за склопакетом ніби від прибуваючого з тунелю поїзда метро. Багато хат розвалили з розваги, багатьом просто заїжджали технікою у двори через зачинені ворота чи паркани. Залісся (село вздовж траси, поруч) знищене повністю, резиденція-заповідник - адмін будівлі знищені частково. Що цікаво, моніторили, хто виїхав - до них прийшли помародерствувати тієї ж ночі (теща залишилась). З її ж слів, наступного дня наші гарно там зачищали все - день сиділа з сусідкою в погребі