Давно не відписувався - багато чого сталось, правда, і часу особливо не було. Мої родичі вирвались з садового товариства 15 зранку. Організував все волонтер, домовився з головою садового і всі бажаючі виїхали власними машинами. Через інше садове товариство, полями, прямо на скибинський пост. Обов’язково знайду цю людину, яка все це організувала, коли все закінчиться, і подякую. Можливо, ми життям людей йому зобов’язані. Дачі так і живуть далі без електрики, газу і продуктового сполучення. У нашому садовому тільки хліб привозять - голова з представником магазину машиною їздить до поста, де вручну перевантажують хліб, які туди підвозять. Знайомі з іншого садового продукти, паливо і комбікорм теж підвозили до поста, а потім кравчучкою перевозили "на той бік", де чекала машина бітьків.
На нашому напрямку було багато коридорів, по бойовим зараз відносно все стихло, останні дві ночі взагалі спав. Вчора катався в район, як тут вже відзначали - пацани на постах всі в гуморі, настрій гарний. Самі пости гарно укріпили, деякі попереносили трохи, всюди гарно поокопувались (клич по всіх міських групах був до власників екскаваторів і подібної техніки). Сподобались села - білять, копають, гребуться на городах - війна війною, а господарство треба тримати. Київ доїздний, по часу дуже залежить від черг на постах, на правий берег я жодного разу не доїхав і в групі народ теж про це пише - Гугл і Вейз дурять (думаю, спеціально), показують проїзд через перекриті дороги. Тягнучки, затори, в результаті найчастіша в мене точка - фармацевтичний вокзал, звідки пустили «човникову» тягу на правий берег і головний вокзал.
На комендантську добову годину мав гостей, які вирвались з Богданівки, які майже 2 тижні жили з ворожим військом навколо. Троюрідний брат, вийшли 21-о димерським коридором і в 9 вечора були у нас в місті, а далі не пускають - коменданська більш ніж на добу. В них будинок на крайній вулиці в бік Новобогданівки (Чернігова), танки стояли по сусідніх дворах. Спочатку пошерстили всі хати на предмет жителей, вишукували військових і тероборону. Тероборона поздавала один одного. Якогось немісцевого, який їхав в перший день назустріч колоні, розстріляли, так і лежить на дорозі в машині досі (по неперевіреній інформації, це броварський депутат). Ходили по хатах, показували фотографії чоловіків-односельчан і розпитували хто є хто. Одним рейдом забрали сімки, наступним телефони (корисно мати 2 апарата). З його слів, у них є обладнання, що пеленгує радіозв’язок - досить точно визначали, в якому районі (до пари будинків) є увімкнений телефон. Комендантська година по світловому дню, після 18 на вулицю не виходити (тому і телефони вмикали після цього часу). Зв’язок дуже поганий , частину вишок побили, тому ріднІ найчастіше слали смс. Генератори вмикать дозволяли, мародерствували тільки по порожнім хатам (правда, один сусід 4 дні сидів у погребі, вони про то не знали - виліз, тільки коли вони мотоплуг завели покататись). Бувало, заради розваги розстрілювали авто (мої своє авто вкрили старими ковдрами, але все одно 2 кулі спіймали). По контингенту кацапи різні - брат навіть багатьох з жалем описує (Стокгольмский синдром?), худі, малі, чумазі, в кросівках, «мы тут не по своей воле» (ага, блять), роззувались при вході в будинок, коли бачили дітей. Є жінки (медчастина). Є в гарній екіпіровці - ті, що по зв'язку. Підірвали газопровід високого тиску - дивився відео (вигляд з вікна будинку, до нього метрів 300), стовп вогню метрів 30, звук за склопакетом ніби від прибуваючого з тунелю поїзда метро. Багато хат розвалили з розваги, багатьом просто заїжджали технікою у двори через зачинені ворота чи паркани. Залісся (село вздовж траси, поруч) знищене повністю, резиденція-заповідник - адмін будівлі знищені частково. Що цікаво, моніторили, хто виїхав - до них прийшли помародерствувати тієї ж ночі (теща залишилась). З її ж слів, наступного дня наші гарно там зачищали все - день сиділа з сусідкою в погребі
Ukrainian написав:Картинка хоч і китайська але показує кілька пунктів по яких Америка буде в непоганому профіті Збільшать експорт газу , допоможуть своїй оборонці, ослаблять рашу
По Китаю такая же картинка (можно и от них же) есть? -- увеличат импорт халявного газа (по $50 -- или по чем они там его берут сейчас), увеличат экспорт _вообще всего_ в раиссю -- по двойным/тройным ценам, Сибирь им на 50 лет и так уже отдали -- теперь ждем сотку/просто передачу?.. А, еще доступ к дешевой раб-силе: а то средняя ЗП у китайцев неприлично выросла -- что самым негативным образом на высокотехнологичном экспорте сказывается.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не ожидает прорыва от саммита НАТО 24 марта. В Альянсе нет готовности к радикальным действиям и консенсуса по инициативе введения в Украину миротворцев НАТО, заявил глава МИД в эфире национального телемарафона.
"К сожалению, не ожидаю (прорыва. – Ред.), потому что объективно оцениваю ситуацию внутри Альянса и его готовность к радикальным действиям. Конкретно на сегодня-завтра такого нет. Но надо работать – и результат непременно будет, просто со временем", – сказал он.
Глава МИД также назвал "революционной" инициативу по размещению в Украине миротворцев НАТО. Однако он подчеркнул: для ее реализации нужен консенсус всех членов Альянса.
"Сейчас такого консенсуса нет", – констатировал Кулеба.
Завтра состоятся саммиты НАТО, ЕС и G7. Президент Владимир Зеленский заявил, что на них станет видно – кто Украине друг, а кто продался и предал.
А раша на прохання сірійського президента не побоялась конфронтації з ядерною Америкою і ввела свої війська. А Америка очкує те саме зробити за проханням українського.
Ukrainian написав:Америка втрачає від нападу раші на Україну ?
странный подход если нам плохо, значит всем должно быть плохо. Ах Америке не плохо? Зрада!!!
Ukrainian написав:А раша на прохання сірійського президента не побоялась конфронтації з ядерною Америкою і ввела свої війська
повезло Сирии и Асаду. Переселяйтесь туда, вас там всегда защитят, как в ДНР, где всё что шевелится отправляют на передок.
Вы путаете помощь от свободных стран, где от Украины не попросят Ничего взамен и помощь от пуйла, цена которой пожизненное рабство у того же пуйла. Почему чивокуня сбежал в РФ а не в Швейцарию? Подумайте, сладко ли быть рабом прежде чем хвалить готового прийти на помощь пуйло, который "не побоялся" отправить армию на смерть, но сам почему то сидит в бункере.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 24 бер, 2022 08:14, всього редагувалось 3 разів.
В России уже открыто говорят о возможном использовании ядерного оружия. Готовность к такому сценарию подтвердил представитель России в ООН Дмитрий Полянский. Первый заместитель постпреда России при ООН пообщался с иностранными журналистами. Как передает Sky News его спросили, в частности, об угрозах ядерным оружием. Тот ответил, что Москва сохраняет за собой право использовать такое оружие, если страну "спровоцирует НАТО". "Если Россию спровоцирует НАТО, если Россия подвергается нападению со стороны НАТО, почему бы и нет? Мы – ядерная держава", – подчеркнул Полянский. "Нельзя угрожать России и пытаться вмешиваться. Когда имеешь дело с ядерной державой, конечно, нужно просчитывать все возможные последствия своего поведения", – дерзко добавил он.