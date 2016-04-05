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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 514515516517>
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 08:01

  Ukrainian написав:Картинка хоч і китайська але показує кілька пунктів по яких Америка буде в непоганому профіті
Збільшать експорт газу , допоможуть своїй оборонці, ослаблять рашу

По Китаю такая же картинка (можно и от них же) есть? -- увеличат импорт халявного газа (по $50 -- или по чем они там его берут сейчас), увеличат экспорт _вообще всего_ в раиссю -- по двойным/тройным ценам, Сибирь им на 50 лет и так уже отдали -- теперь ждем сотку/просто передачу?.. А, еще доступ к дешевой раб-силе: а то средняя ЗП у китайцев неприлично выросла -- что самым негативным образом на высокотехнологичном экспорте сказывается.
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 08:07

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:Зображення

Я вообще поражаюсь количеством исторических параллелей, как будто один режиссёр или банальное подражание.


я поражаюсь вашей некомпетентностью
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 08:24

⚡️❗️Бердянск, по обновлённой информации это наши ударили ракетами по вражеским кораблям, горит склад с боеприпасами рф, один корабль пошёл ко дну, ещё два пытаются уплыть.

Сообщают, что в оккупированном Бердянске утонул один российский корабль, ещё два сильно дымят и пытаются скрыться. Уничтожен склад с боеприпасами и топливом.

Официально! В Бердянске уничтожен большой десантный корабль оккупантов.

«У порта Бердянск уничтожен бдк «Орск» армии оккупантов», - сообщили в ВМС ВСУ.

Зображення
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 09:01

Напад росії на нато

В России уже открыто говорят о возможном использовании ядерного оружия. Готовность к такому сценарию подтвердил представитель России в ООН Дмитрий Полянский.
Первый заместитель постпреда России при ООН пообщался с иностранными журналистами. Как передает Sky News его спросили, в частности, об угрозах ядерным оружием.
Тот ответил, что Москва сохраняет за собой право использовать такое оружие, если страну "спровоцирует НАТО".
"Если Россию спровоцирует НАТО, если Россия подвергается нападению со стороны НАТО, почему бы и нет? Мы – ядерная держава", – подчеркнул Полянский.
"Нельзя угрожать России и пытаться вмешиваться. Когда имеешь дело с ядерной державой, конечно, нужно просчитывать все возможные последствия своего поведения", – дерзко добавил он.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 09:06

  vitaliian написав:⚡️❗️Бердянск, по обновлённой информации это наши ударили ракетами по вражеским кораблям, горит склад с боеприпасами рф, один корабль пошёл ко дну, ещё два пытаются уплыть.

Сообщают, что в оккупированном Бердянске утонул один российский корабль, ещё два сильно дымят и пытаются скрыться. Уничтожен склад с боеприпасами и топливом.

Официально! В Бердянске уничтожен большой десантный корабль оккупантов.

«У порта Бердянск уничтожен бдк «Орск» армии оккупантов», - сообщили в ВМС ВСУ.

Зображення


УРРРРРРРРРРРРРА!!!!!!!!!!

СЛАВА УКРАЇНІ
СМЕРТЬ ВОРОГАМ

+5000 тонн пального і склад боєприпасів - горять!

https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/24/7334084/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 09:13

Понад 350 тисяч українців за час війни повернулись до України з-за кордону,
переважна більшість – чоловіки.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 09:25

  vitaliian написав:⚡️❗️Бердянск, по обновлённой информации это наши ударили ракетами по вражеским кораблям, горит склад с боеприпасами рф, один корабль пошёл ко дну, ещё два пытаются уплыть.

Сообщают, что в оккупированном Бердянске утонул один российский корабль, ещё два сильно дымят и пытаются скрыться. Уничтожен склад с боеприпасами и топливом.

Официально! В Бердянске уничтожен большой десантный корабль оккупантов.

«У порта Бердянск уничтожен бдк «Орск» армии оккупантов», - сообщили в ВМС ВСУ.

Зображення


Орск-это старая калоша постройки 1968г, тем не менее способен был перевезти 20 танков или 45 бтр (+400 десантников)

эти БДК вошли в Бердянск и доставили танки и тд -гораздо быстрее доставлять танки морем, чем по ЖД и автотранспортом...в порту конечно акватория будет вся загрязнена остатками топлива , но экологические проблемы будем решать после войны

СЛАВА Україні!
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:01

Re: Таки долетіла

«Порт Бердянска находится под пристальным контролем российских ПВО. Украинские националисты постоянно пытаются атаковать его тактическими ракетами "Точка-У". На порт упал маршевый двигатель одной из таких ракет - она была сбита в небе на портом. Если бы она достигла цели - разрушения в порту были бы колоссальными», - рассказал корреспондент.
https://www.google.com/amp/s/m.tvzvezda ... .html/amp/
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:07

  prodigy написав:я поражаюсь вашей некомпетентностью

Я не претендую на компетентность, это мои обывательские наблюдения, опровергните их конкретикой:
1. Адик говорил, я есть партия, я есть Германия - про пу то же самое транслируют его говорящие головы.
2. Реваншизм.
3. Всепоглощающий милитаризм.
4. Шовинизм.
5. Аншлюсы во имя "исторической справедливости".
6. Тотальная цензура и пропаганда.

Это навскидку, что быстро в голову пришло.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:21

Уже вслух говорят о последствиях



Пентагон не имеет возможности провести телефонный разговор с министром обороны России Шойгу и начальником генштаба Герасимовым,- заявление.
vitaliian
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