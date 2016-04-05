lapay написав:«Порт Бердянска находится под пристальным контролем российских ПВО. Украинские националисты постоянно пытаются атаковать его тактическими ракетами "Точка-У". На порт упал маршевый двигатель одной из таких ракет - она была сбита в небе на портом. Если бы она достигла цели - разрушения в порту были бы колоссальными», - рассказал корреспондент. https://www.google.com/amp/s/m.tvzvezda ... .html/amp/
⚡️ В СМИ появилась великолепная информация о том, что кроме уничтоженного корабля рашистов "Орск", повреждены еще следующие корабли оккупантов: ▫️ пожар на большом десантном корабле "Саратов" ▫️ спасаются бегством ВДК "Куников" и "Новочеркасск", которые также получили повреждения и потери среди экипажей (11 раненых, 3 погибших).