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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 514515516517
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:27

  lapay написав:«Порт Бердянска находится под пристальным контролем российских ПВО. Украинские националисты постоянно пытаются атаковать его тактическими ракетами "Точка-У". На порт упал маршевый двигатель одной из таких ракет - она была сбита в небе на портом. Если бы она достигла цели - разрушения в порту были бы колоссальными», - рассказал корреспондент.
https://www.google.com/amp/s/m.tvzvezda ... .html/amp/


⚡️ В СМИ появилась великолепная информация о том, что кроме уничтоженного корабля рашистов "Орск", повреждены еще следующие корабли оккупантов:
▫️ пожар на большом десантном корабле "Саратов"
▫️ спасаются бегством ВДК "Куников" и "Новочеркасск", которые также получили повреждения и потери среди экипажей (11 раненых, 3 погибших).
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:Орск-это старая калоша постройки 1968г, тем не менее способен был перевезти 20 танков или 45 бтр (+400 десантников)

Орск підходяща назва для транспортника орків.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 10:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Орск сгорел, Саратов затоплен, 2 оставшихся ушли в море с повреждениями
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 11:13

  Ой+ написав:
  prodigy написав:Орск-это старая калоша постройки 1968г, тем не менее способен был перевезти 20 танков или 45 бтр (+400 десантников)

Орск підходяща назва для транспортника орків.



:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

краще б назвали орКск :)
greenozon
 
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