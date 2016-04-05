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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 515516517518>
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 11:46

народ, я пытаюсь сейчас в Сомали такую тему разогнать, типа 2го фронта, да надо и не только в Сомали, а и по всей Африке, ни у кого там концов нет?

Больше половины пшеницы Сомали получала из Украины, на которую напала россия, блокируя поставки, в этом году народам Африки и Сомали может грозить голод, что вы можете сделать? Либо просто умереть, либо помочь Украине-создав очаги напряжённости во всех местах присутствия россии в Африке, убивайте россиян, спасайте Африку

More than half of the wheat Somalia received from Ukraine to which Russia attacked, blocking supplies, this year, the peoples of Africa and Somalia may threaten hunger, what can you do? Either just die or help Ukraine-creating foci of tension in all places of Russia's presence in Africa, kill Russians, save Africa

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edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 12:06

Ну и дебилы!
Російська пропаганда запевняє, що чеченці знищили Бандеру, ілюструючи його світлиною Юрія Бутусова
23 Березня 2022, 21:18

Російська пропаганда цілком серйозно повідомляє, що кадирівці знищили "Степана Бандеру" 19 березня.

Про це повідомило інформаційне агентство “Інтерфакс”.

У повідомленні зазначили, що чечнські спецназівці 19 березня знищили один з пунктів “Азов”.

Крім того, в одному з загиблих кадирівці впізнали Степана Бандеру. Ним виявився Юрій Бутусов – шеф-редактор ЦензорНет.

https://kyiv.media/news/chechenski-vijs ... ya-bandery

Там же и скрин этого сообщения "интерфакса".
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 12:11

  edvardd написав:народ, я пытаюсь сейчас в Сомали такую тему разогнать, типа 2го фронта, да надо и не только в Сомали, а и по всей Африке, ни у кого там концов нет?


Сомали скорее зона влияния турок и арабов, кацапов оттуда поперли ещё в 60-х и навсегда.
напряженность там скорее создаст гемор для доставки арабской нефти и газа в Европу
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 12:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Про блокпосты - https://www.facebook.com/watch/?v=1370765303365901
katso
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 12:40

  katso написав:Про блокпосты - https://www.facebook.com/watch/?v=1370765303365901



все по делу, в Киеве блокпостов и баррикад очень много, не по делу, только создают пробки и неудобства. иногда проще проехать лишний километр, но там где удобнее проезд, а не впритирку между какими-то ежами и блоками.
причём на большинстве никого нет и они только тормозят проезд. почему не выкатить ежи на дорогу только если будет штурм Киева? это ж делается за 10 минут.
бардак тотальный
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:21

  vitaliian написав:В России уже открыто говорят о возможном использовании ядерного оружия. Готовность к такому сценарию подтвердил представитель России в ООН Дмитрий Полянский.
Первый заместитель постпреда России при ООН пообщался с иностранными журналистами. Как передает Sky News его спросили, в частности, об угрозах ядерным оружием.
Тот ответил, что Москва сохраняет за собой право использовать такое оружие, если страну "спровоцирует НАТО".
"Если Россию спровоцирует НАТО, если Россия подвергается нападению со стороны НАТО, почему бы и нет? Мы – ядерная держава", – подчеркнул Полянский.
"Нельзя угрожать России и пытаться вмешиваться. Когда имеешь дело с ядерной державой, конечно, нужно просчитывать все возможные последствия своего поведения", – дерзко добавил он.


Из совокупности последней информации становится очень вероятно вступление Нато в войну.Очевидно, что тянут для выбора удобной точки входа.Уже заговорили о том, что и столкновенияе с рашей не обязательно повлечёт ядерную войну.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Alex2007 написав:а понижение их курса с официальных 150+- до 91 - это что-то они совсем перестарались с перестановкой цифр. там хоть биржу приоткрыли более-менее или по-прежнему закрыта?


Оф курс не 150, а 106 был недавно.И если у них получится давить, то и 91 пойдёт ниже.Европе срочно нужно искать альтернативу, т к их поймал на этой зависимости карлик.Технически вообще то выглядит как коррекция от сильного начального роста.Поэтому вероятность последующего скачка в рн 200 велика.
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:34

Орск и Саратов, теперь холодильники

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 13:45

прикол, корабли в Бердянске мочканули градами, или смерчами, ну короче этой темой, только вот откуда - хз, но всё равно герои...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 14:20

  edvardd написав:прикол, корабли в Бердянске мочканули градами, или смерчами, ну короче этой темой, только вот откуда - хз, но всё равно герои...


Точка-У. Дальность поражения - до 120 км.
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