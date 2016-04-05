Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 24 бер, 2022 14:27
Крім того, в одному з загиблих кадирівці впізнали Степана Бандеру. Ним виявився Юрій Бутусов – шеф-редактор ЦензорНет.
З тексту: Ним (тобто загиблим) виявився Юрій Бутусов – шеф-редактор ЦензорНет.
Так що Бутусов загинув?
Hennady
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Додано: Чет 24 бер, 2022 14:29
yanyura написав:
впізнали Степана Бандеру
До речі Степан Бандера - внук провідника ОУН - живий і здоровий. А от двоє з дітей С.Бандери якось швидко померли за кордоном при підозрі на слід КГБ.
Ой+
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Додано: Чет 24 бер, 2022 14:31
Hennady написав:
Так що Бутусов загинув?
ещё один верит рос СМИ.
А куда делся Лад? Вас оказывается забанили... Но мы про вас помним.
В ЕС пришли к выводу, что Россия хочет оккупировать Украину, она не заинтересована в переговорах
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель считает, что Россия пока не заинтересована в переговорах о прекращении огня в Украине, поскольку ее армия не достигла своих военных целей. Она хочет окружить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря.
vitaliian
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Додано: Чет 24 бер, 2022 14:33
Hennady написав:
Юрій Бутусов
3 часа назад вроде был жив
https://www.facebook.com/butusov.yuriy
otg
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Додано: Чет 24 бер, 2022 14:57
jay2004 написав: edvardd написав:
прикол, корабли в Бердянске мочканули градами, или смерчами, ну короче этой темой, только вот откуда - хз, но всё равно герои...
Точка-У. Дальность поражения - до 120 км.
только пролетело 30 ракет, для точки это дохуа...
edvardd
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