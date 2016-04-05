А куда делся Лад? Вас оказывается забанили... Но мы про вас помним.
В ЕС пришли к выводу, что Россия хочет оккупировать Украину, она не заинтересована в переговорах
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель считает, что Россия пока не заинтересована в переговорах о прекращении огня в Украине, поскольку ее армия не достигла своих военных целей. Она хочет окружить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря.
edvardd написав:прикол, корабли в Бердянске мочканули градами, или смерчами, ну короче этой темой, только вот откуда - хз, но всё равно герои...
Точка-У. Дальность поражения - до 120 км.
только пролетело 30 ракет, для точки это дохуа...
Ольха возможно. Их таки много успели сделать. Продвинутая версия умела летать до 170 км. За счёт снижения массы боевой части. А вот Гром-2 наверное не успели много сделать. Но самое печальное, а где нептуны? Они могли бы закончить ЧФ.
edvardd написав:прикол, корабли в Бердянске мочканули градами, или смерчами, ну короче этой темой, только вот откуда - хз, но всё равно герои...
Точка-У. Дальность поражения - до 120 км.
только пролетело 30 ракет, для точки это дохуа...
Ольха возможно. Их таки много успели сделать. Продвинутая версия умела летать до 170 км. За счёт снижения массы боевой части. А вот Гром-2 наверное не успели много сделать. Но самое печальное, а где нептуны? Они могли бы закончить ЧФ.[/quote]
там в Укроборонпроме зрада, если мелочь смогли до бомбёжки вывезти, то монстров могли и разбомбить, там зрада на зраде...