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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 516517518519>
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 14:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Крім того, в одному з загиблих кадирівці впізнали Степана Бандеру. Ним виявився Юрій Бутусов – шеф-редактор ЦензорНет.

З тексту: Ним (тобто загиблим) виявився Юрій Бутусов – шеф-редактор ЦензорНет.
Так що Бутусов загинув?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 14:29

  yanyura написав:впізнали Степана Бандеру

До речі Степан Бандера - внук провідника ОУН - живий і здоровий. А от двоє з дітей С.Бандери якось швидко померли за кордоном при підозрі на слід КГБ.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hennady написав:Так що Бутусов загинув?
ещё один верит рос СМИ.

А куда делся Лад? Вас оказывается забанили... Но мы про вас помним.

В ЕС пришли к выводу, что Россия хочет оккупировать Украину, она не заинтересована в переговорах

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель считает, что Россия пока не заинтересована в переговорах о прекращении огня в Украине, поскольку ее армия не достигла своих военных целей. Она хочет окружить побережье до границы с Молдовой и изолировать Украину от моря.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hennady написав:Юрій Бутусов
3 часа назад вроде был жив https://www.facebook.com/butusov.yuriy
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 14:57

  jay2004 написав:
  edvardd написав:прикол, корабли в Бердянске мочканули градами, или смерчами, ну короче этой темой, только вот откуда - хз, но всё равно герои...


Точка-У. Дальность поражения - до 120 км.

только пролетело 30 ракет, для точки это дохуа...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:18

  edvardd написав:
  jay2004 написав:
  edvardd написав:прикол, корабли в Бердянске мочканули градами, или смерчами, ну короче этой темой, только вот откуда - хз, но всё равно герои...


Точка-У. Дальность поражения - до 120 км.

только пролетело 30 ракет, для точки это дохуа...

Ольха возможно. Их таки много успели сделать. Продвинутая версия умела летать до 170 км. За счёт снижения массы боевой части.
А вот Гром-2 наверное не успели много сделать.
Но самое печальное, а где нептуны? Они могли бы закончить ЧФ.
Hotab
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:20

  edvardd написав:
  jay2004 написав:
  edvardd написав:прикол, корабли в Бердянске мочканули градами, или смерчами, ну короче этой темой, только вот откуда - хз, но всё равно герои...


Точка-У. Дальность поражения - до 120 км.

только пролетело 30 ракет, для точки это дохуа...


А что градом или ураганом на больших дистанциях можно так точно приложиться всей пачкой ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:23

  edvardd написав:
  jay2004 написав:
  edvardd написав:прикол, корабли в Бердянске мочканули градами, или смерчами, ну короче этой темой, только вот откуда - хз, но всё равно герои...


Точка-У. Дальность поражения - до 120 км.

только пролетело 30 ракет, для точки это дохуа...

Ольха возможно. Их таки много успели сделать. Продвинутая версия умела летать до 170 км. За счёт снижения массы боевой части.
А вот Гром-2 наверное не успели много сделать.
Но самое печальное, а где нептуны? Они могли бы закончить ЧФ.[/quote]


там в Укроборонпроме зрада, если мелочь смогли до бомбёжки вывезти, то монстров могли и разбомбить, там зрада на зраде...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:30

  edvardd написав:Ольха возможно. Их таки много успели сделать.

Википедия.
В конце 2019 года в войска была поставлена первая серийная партия из 100 ракет. Вторая партия из 28 ракет поставлена в марте 2020 года[18].

На 2020 год Министерство Обороны озвучило планы на 3 тыс ракет и ракетных комплексов (вероятно в сумме «Ольха», «Нептун» и ПТУР)[19].
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:32

  alex_dvornichenko написав:
  edvardd написав:Ольха возможно. Их таки много успели сделать.

Википедия.
В конце 2019 года в войска была поставлена первая серийная партия из 100 ракет. Вторая партия из 28 ракет поставлена в марте 2020 года[18].

На 2020 год Министерство Обороны озвучило планы на 3 тыс ракет и ракетных комплексов (вероятно в сумме «Ольха», «Нептун» и ПТУР)[19].


Вы возразили или дополнили?)
Hotab
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