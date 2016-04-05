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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 516517518519
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:38

  Hotab написав:Вы возразили или дополнили?)

Дополнил. Полез гуглить что за чудо. Там данные о производстве, для Орска бы точно хватило согласно википедии.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 16:51

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Судя по этому видео может они и сами накуролесили.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Киеве все в дыму.
Дым валит со стороны Ирпеня. И с левой стороны Житомирской трассы(по направлению к Житомиру)
Damien
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:31

Витаха
Судя по этому видео может они и сами накуролесили.

а я думаю то наші диверсанти
Remington
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 17:52

  Remington написав:Витаха
Судя по этому видео может они и сами накуролесили.
а я думаю то наші диверсанти
Диверсанти...самі ...допомога НАТО....
але точно не Точка-У
Візьміть циркуль, поставте його в Бердянський порт і обведіть півколо( адже в морі ми не присутні)....самі побачите що територій під нашим контролем(гарантованим) щоб там можна було поставити Точку-У - не має.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 18:12

немного юмора...

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edvardd
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