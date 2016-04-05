Дополнил. Полез гуглить что за чудо. Там данные о производстве, для Орска бы точно хватило согласно википедии.
|
|
|
Додано: Чет 24 бер, 2022 15:38
Додано: Чет 24 бер, 2022 16:51
Подводные танки
Додано: Чет 24 бер, 2022 17:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Судя по этому видео может они и сами накуролесили.
Додано: Чет 24 бер, 2022 17:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Киеве все в дыму.
Дым валит со стороны Ирпеня. И с левой стороны Житомирской трассы(по направлению к Житомиру)
Додано: Чет 24 бер, 2022 17:31
Витаха
а я думаю то наші диверсанти
Додано: Чет 24 бер, 2022 17:52
Диверсанти...самі ...допомога НАТО....
але точно не Точка-У
Візьміть циркуль, поставте його в Бердянський порт і обведіть півколо( адже в морі ми не присутні)....самі побачите що територій під нашим контролем(гарантованим) щоб там можна було поставити Точку-У - не має.
Додано: Чет 24 бер, 2022 18:12
немного юмора...
|