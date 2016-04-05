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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 517518519520
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 19:01

  Кучинелли написав:
  vitaliian написав:В России уже открыто говорят о возможном использовании ядерного оружия. Готовность к такому сценарию подтвердил представитель России в ООН Дмитрий Полянский.
Первый заместитель постпреда России при ООН пообщался с иностранными журналистами. Как передает Sky News его спросили, в частности, об угрозах ядерным оружием.
Тот ответил, что Москва сохраняет за собой право использовать такое оружие, если страну "спровоцирует НАТО".
"Если Россию спровоцирует НАТО, если Россия подвергается нападению со стороны НАТО, почему бы и нет? Мы – ядерная держава", – подчеркнул Полянский.
"Нельзя угрожать России и пытаться вмешиваться. Когда имеешь дело с ядерной державой, конечно, нужно просчитывать все возможные последствия своего поведения", – дерзко добавил он.


Из совокупности последней информации становится очень вероятно вступление Нато в войну.Очевидно, что тянут для выбора удобной точки входа.Уже заговорили о том, что и столкновенияе с рашей не обязательно повлечёт ядерную войну.

Посмотрел сегодня Евроньюз. Там риторика тоже меняется, но в другую сторону. Сегодня они обозвали переговоры Рашки с Украиной переговорами двух глухих. И в целом начинают мычать, что русские дескать не такие уж плохие, это все злой Пу виноват. Сцыкливая позиция страуса Франции-Германии проступает все ярче.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 19:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  antey1969 написав:Посмотрел сегодня Евроньюз. Там риторика тоже меняется, но в другую сторону. Сегодня они обозвали переговоры Рашки с Украиной переговорами двух глухих. И в целом начинают мычать, что русские дескать не такие уж плохие, это все злой Пу виноват. Сцыкливая позиция страуса Франции-Германии проступает все ярче.
Там все зависит от редакции. Какую смотрели звуковую дорожку? Вот и ответи.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 19:10

  Goodman написав:
  antey1969 написав:Посмотрел сегодня Евроньюз. Там риторика тоже меняется, но в другую сторону. Сегодня они обозвали переговоры Рашки с Украиной переговорами двух глухих. И в целом начинают мычать, что русские дескать не такие уж плохие, это все злой Пу виноват. Сцыкливая позиция страуса Франции-Германии проступает все ярче.
Там все зависит от редакции. Какую смотрели звуковую дорожку? Вот и ответи.

да там какую дорожку не смотри...
То репортаж о бедных беженцах-трансгендерах, которых не выпускают по мужским паспортам наши злые погранцы, то жалобы молодых негритянских студентов, которых наши типа националисты с какого-то хрена поставили в очередь позже наших девченок с детьми и даже после стариков, это же караул！ типа чистый рассизм.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 19:20

  antey1969 написав:
  Goodman написав:
  antey1969 написав:Посмотрел сегодня Евроньюз. Там риторика тоже меняется, но в другую сторону. Сегодня они обозвали переговоры Рашки с Украиной переговорами двух глухих. И в целом начинают мычать, что русские дескать не такие уж плохие, это все злой Пу виноват. Сцыкливая позиция страуса Франции-Германии проступает все ярче.
Там все зависит от редакции. Какую смотрели звуковую дорожку? Вот и ответи.

да там какую дорожку не смотри...
То репортаж о бедных беженцах-трансгендерах, которых не выпускают по мужским паспортам наши злые погранцы

Это, кстати, реальная история. Ну а че, раз теперь мужик, то куда ж выпускать))
Natt
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 20:40

Оккупанты ударили по собственным позициям на Харьковщине из вертолета – потери огромны.
Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов:
💬 «Российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогани».
❗️Именно эти оккупанты постоянно обстреливали Харьков из артиллерии и РСЗО.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 20:53

Что осталось от Ирпеня (на видео почти центр города)


vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:01

так поржать

Зображення
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Витаха написав:...может они и сами накуролесили.
Или карма существует.
Смерть ворогам! 😤
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 23:40

Да, снова. ВСУ десятый раз атаковали оккупантов в Чернобаевке
24 марта, 22:54

ВСУ вновь атаковали российских оккупантов на захваченном аэродроме возле поселка Чернобаевка Херсонской области. Таким образом РФ уже десять раз перемещала туда свою технику и каждый раз была разбита украинской армией.

«Тем временем Чернобаевка празднует юбилей. Да, снова», — сообщает пресс-служба Верховной Рады в официальном Telegram-канале (https://t.me/verkhovnaradaukrainy/12196).

Также о новой атаке на Чернобаевку сообщил мэр Николаева Виталий Ким в Telegram (https://t.me/mykolaivskaODA/829).

Пока не уточняется, какие потери понесли оккупанты в этот раз.

Советник главы ОП Алексей Арестович в Facebook отметил, что после авиаудара ВСУ российские войска начали массово убегать через Антоновский мост.

«Видимо, мы снова грохнули кого-то из начальства. Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого раза. С месяцем начала операции вас, ребята. Бегите, не запыхайтесь», — пишет он.

https://nv.ua/ukraine/events/chernobaev ... 28155.html
yanyura
 
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