vitaliian написав:В России уже открыто говорят о возможном использовании ядерного оружия. Готовность к такому сценарию подтвердил представитель России в ООН Дмитрий Полянский. Первый заместитель постпреда России при ООН пообщался с иностранными журналистами. Как передает Sky News его спросили, в частности, об угрозах ядерным оружием. Тот ответил, что Москва сохраняет за собой право использовать такое оружие, если страну "спровоцирует НАТО". "Если Россию спровоцирует НАТО, если Россия подвергается нападению со стороны НАТО, почему бы и нет? Мы – ядерная держава", – подчеркнул Полянский. "Нельзя угрожать России и пытаться вмешиваться. Когда имеешь дело с ядерной державой, конечно, нужно просчитывать все возможные последствия своего поведения", – дерзко добавил он.
Из совокупности последней информации становится очень вероятно вступление Нато в войну.Очевидно, что тянут для выбора удобной точки входа.Уже заговорили о том, что и столкновенияе с рашей не обязательно повлечёт ядерную войну.
Посмотрел сегодня Евроньюз. Там риторика тоже меняется, но в другую сторону. Сегодня они обозвали переговоры Рашки с Украиной переговорами двух глухих. И в целом начинают мычать, что русские дескать не такие уж плохие, это все злой Пу виноват. Сцыкливая позиция страуса Франции-Германии проступает все ярче.
antey1969 написав:Посмотрел сегодня Евроньюз. Там риторика тоже меняется, но в другую сторону. Сегодня они обозвали переговоры Рашки с Украиной переговорами двух глухих. И в целом начинают мычать, что русские дескать не такие уж плохие, это все злой Пу виноват. Сцыкливая позиция страуса Франции-Германии проступает все ярче.
Там все зависит от редакции. Какую смотрели звуковую дорожку? Вот и ответи.
antey1969 написав:Посмотрел сегодня Евроньюз. Там риторика тоже меняется, но в другую сторону. Сегодня они обозвали переговоры Рашки с Украиной переговорами двух глухих. И в целом начинают мычать, что русские дескать не такие уж плохие, это все злой Пу виноват. Сцыкливая позиция страуса Франции-Германии проступает все ярче.
Там все зависит от редакции. Какую смотрели звуковую дорожку? Вот и ответи.
да там какую дорожку не смотри... То репортаж о бедных беженцах-трансгендерах, которых не выпускают по мужским паспортам наши злые погранцы, то жалобы молодых негритянских студентов, которых наши типа националисты с какого-то хрена поставили в очередь позже наших девченок с детьми и даже после стариков, это же караул！ типа чистый рассизм.
antey1969 написав:Посмотрел сегодня Евроньюз. Там риторика тоже меняется, но в другую сторону. Сегодня они обозвали переговоры Рашки с Украиной переговорами двух глухих. И в целом начинают мычать, что русские дескать не такие уж плохие, это все злой Пу виноват. Сцыкливая позиция страуса Франции-Германии проступает все ярче.
Там все зависит от редакции. Какую смотрели звуковую дорожку? Вот и ответи.
да там какую дорожку не смотри... То репортаж о бедных беженцах-трансгендерах, которых не выпускают по мужским паспортам наши злые погранцы
Это, кстати, реальная история. Ну а че, раз теперь мужик, то куда ж выпускать))
Оккупанты ударили по собственным позициям на Харьковщине из вертолета – потери огромны. Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов: 💬 «Российский вертолет "качественно отработал" свои же позиции, уничтожил огромное количество личного состава и военной техники оккупационных войск в Малой Рогани». ❗️Именно эти оккупанты постоянно обстреливали Харьков из артиллерии и РСЗО.
Да, снова. ВСУ десятый раз атаковали оккупантов в Чернобаевке 24 марта, 22:54
ВСУ вновь атаковали российских оккупантов на захваченном аэродроме возле поселка Чернобаевка Херсонской области. Таким образом РФ уже десять раз перемещала туда свою технику и каждый раз была разбита украинской армией.
путин может нанести ядерный удар по Польше, заявил в эфире CNN экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.
Он считает, что российские войска в рамках учений моделируют ситуацию, в которой россия проигрывает, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае москва должна задействовать тактическое ядерное оружие. В результате НАТО заявляет, что не хочет ядерной войны и отступает.