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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 518519520521
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:23

  vitaliian написав:https://vimeo.com/692120682

путин может нанести ядерный удар по Польше, заявил в эфире CNN экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.

Он считает, что российские войска в рамках учений моделируют ситуацию, в которой россия проигрывает, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае москва должна задействовать тактическое ядерное оружие. В результате НАТО заявляет, что не хочет ядерной войны и отступает.

І доки відступають? Берлінську стіну німці самі відбудують, чи посольство РФ по суботниках?
kotyk222
 
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