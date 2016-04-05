vitaliian написав:https://vimeo.com/692120682
путин может нанести ядерный удар по Польше, заявил в эфире CNN экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.
Он считает, что российские войска в рамках учений моделируют ситуацию, в которой россия проигрывает, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае москва должна задействовать тактическое ядерное оружие. В результате НАТО заявляет, что не хочет ядерной войны и отступает.
І доки відступають? Берлінську стіну німці самі відбудують, чи посольство РФ по суботниках?