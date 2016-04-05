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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 518519520521
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:23

  vitaliian написав:https://vimeo.com/692120682

путин может нанести ядерный удар по Польше, заявил в эфире CNN экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.

Он считает, что российские войска в рамках учений моделируют ситуацию, в которой россия проигрывает, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае москва должна задействовать тактическое ядерное оружие. В результате НАТО заявляет, что не хочет ядерной войны и отступает.

І доки відступають? Берлінську стіну німці самі відбудують, чи посольство РФ по суботниках?
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 08:37

ЗСУ мае на 43 танки більше, ніж на початку

У ЗСУ зараз на 43 танки більше, ніж на початку війни з Росією - Forbes

За час війни Україна втратила щонайменше 74 танки. Серед них знищені та захоплені.

Росія під час війни в Україні втратила щонайменше 274 танки. За даними видання, сили оборони України захопили приблизно 117 російських танків, інші - знищено на полі бою.

Аналітики, вивчивши дані відкритих джерел, стверджують, що зараз українська армія може мати на 43 танки більше, ніж місяць тому без залучення жодної абсолютно нової одиниці техніки.

Тим часом росіяни захопили щонайменше 37 українських танків. Цього недостатньо, щоб компенсувати приблизно 274 втрачені танки.

"Ці 117 танків, які захопила Україна, – це лише ті, які аналітики можуть підтвердити візуально. Фактична сума майже напевно набагато вища", - зазначає видання.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:09

  vitaliian написав:

путин может нанести ядерный удар по Польше, заявил в эфире CNN экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.

Он считает, что российские войска в рамках учений моделируют ситуацию, в которой россия проигрывает, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае москва должна задействовать тактическое ядерное оружие. В результате НАТО заявляет, что не хочет ядерной войны и отступает.
Не только Польше. Может и по Украине. Я про это говорил еще в начале войны. Поэтому и очень беспокоился участком от Столина до Бреста. Варианта три. Или они рассчитывали что на этом участке вступят белорусы, или же в случае чего планируют нанести тактический ядерный удар по Волыни. Третий вариант это то что Лукашенко кроме гомельской области не дал ни каких площадок для наступления, но то такэ. У Ким Чен Пу есть чем давить на бацьку. Хотя думаю на сегодня у них все варианты находятся на рассмотрении.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:13

  otg написав:
  vitaliian написав:

путин может нанести ядерный удар по Польше, заявил в эфире CNN экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.

Он считает, что российские войска в рамках учений моделируют ситуацию, в которой россия проигрывает, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае москва должна задействовать тактическое ядерное оружие. В результате НАТО заявляет, что не хочет ядерной войны и отступает.
Не только Польше. Может и по Украине. Я про это говорил еще в начале войны. Поэтому и очень беспокоился участком от Столина до Бреста. Варианта три. Или они рассчитывали что на этом участке вступят белорусы, или же в случае чего планируют нанести тактический ядерный удар по Волыни. Третий вариант это то что Лукашенко кроме гомельской области не дал ни каких площадок для наступления, но то такэ. У Ким Чен Пу есть чем давить на бацьку. Хотя думаю на сегодня у них все варианты находятся на рассмотрении.


у нас есть кому беспокоиться (ГенШтаб ВСУ), поэтому сконцентруйте свои беспокойства (усилия) на другом и
напомню была настоятельная просьба -не надо сюда всякие
возможные сценарии от РФ (это просто не этично)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:15

Операция Пылающий Меч



Байден сказал, что США нанесут ответ РФ за применение ЯО (БО, ХО)
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:23

https://www.unian.ua/russianworld/medve ... 58561.html

послушайте Уточку, у наших руки длинные
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 09:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:послушайте Уточку, у наших руки длинные

медведоцци сильно здал, как морально так и физически.
основную тему проговорил и немного добавил отсебятини.
человек , которий все имел и потерял все .
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 10:11

На Северном флоте из выделенного 1 млрд. руб. на обслуживание и ремонт зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Кинжал», «Ураган», «Крепость» были украдены 692 млн руб — Коммерсантъ

Так вот о каком плане успешной спецоперации они всё время говорят: спи°°°ть 70% из выделенных средств - это действительно успешный успех

@stalin_gulag
https://t.me/stalin_gulag/2769
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 10:29

vitaliian , що там в Ірпені? Наші рухаються? На схід від Києва наче трохи зачищають.
Hotab
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