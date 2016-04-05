путин может нанести ядерный удар по Польше, заявил в эфире CNN экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.
Он считает, что российские войска в рамках учений моделируют ситуацию, в которой россия проигрывает, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае москва должна задействовать тактическое ядерное оружие. В результате НАТО заявляет, что не хочет ядерной войны и отступает.
І доки відступають? Берлінську стіну німці самі відбудують, чи посольство РФ по суботниках?
путин может нанести ядерный удар по Польше, заявил в эфире CNN экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.
Он считает, что российские войска в рамках учений моделируют ситуацию, в которой россия проигрывает, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае москва должна задействовать тактическое ядерное оружие. В результате НАТО заявляет, что не хочет ядерной войны и отступает.
Не только Польше. Может и по Украине. Я про это говорил еще в начале войны. Поэтому и очень беспокоился участком от Столина до Бреста. Варианта три. Или они рассчитывали что на этом участке вступят белорусы, или же в случае чего планируют нанести тактический ядерный удар по Волыни. Третий вариант это то что Лукашенко кроме гомельской области не дал ни каких площадок для наступления, но то такэ. У Ким Чен Пу есть чем давить на бацьку. Хотя думаю на сегодня у них все варианты находятся на рассмотрении.
путин может нанести ядерный удар по Польше, заявил в эфире CNN экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.
Он считает, что российские войска в рамках учений моделируют ситуацию, в которой россия проигрывает, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае москва должна задействовать тактическое ядерное оружие. В результате НАТО заявляет, что не хочет ядерной войны и отступает.
Не только Польше. Может и по Украине. Я про это говорил еще в начале войны. Поэтому и очень беспокоился участком от Столина до Бреста. Варианта три. Или они рассчитывали что на этом участке вступят белорусы, или же в случае чего планируют нанести тактический ядерный удар по Волыни. Третий вариант это то что Лукашенко кроме гомельской области не дал ни каких площадок для наступления, но то такэ. У Ким Чен Пу есть чем давить на бацьку. Хотя думаю на сегодня у них все варианты находятся на рассмотрении.
у нас есть кому беспокоиться (ГенШтаб ВСУ), поэтому сконцентруйте свои беспокойства (усилия) на другом и напомню была настоятельная просьба -не надо сюда всякие возможные сценарии от РФ (это просто не этично)