путин может нанести ядерный удар по Польше, заявил в эфире CNN экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.
Он считает, что российские войска в рамках учений моделируют ситуацию, в которой россия проигрывает, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае москва должна задействовать тактическое ядерное оружие. В результате НАТО заявляет, что не хочет ядерной войны и отступает.
І доки відступають? Берлінську стіну німці самі відбудують, чи посольство РФ по суботниках?
путин может нанести ядерный удар по Польше, заявил в эфире CNN экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.
Он считает, что российские войска в рамках учений моделируют ситуацию, в которой россия проигрывает, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае москва должна задействовать тактическое ядерное оружие. В результате НАТО заявляет, что не хочет ядерной войны и отступает.
Не только Польше. Может и по Украине. Я про это говорил еще в начале войны. Поэтому и очень беспокоился участком от Столина до Бреста. Варианта три. Или они рассчитывали что на этом участке вступят белорусы, или же в случае чего планируют нанести тактический ядерный удар по Волыни. Третий вариант это то что Лукашенко кроме гомельской области не дал ни каких площадок для наступления, но то такэ. У Ким Чен Пу есть чем давить на бацьку. Хотя думаю на сегодня у них все варианты находятся на рассмотрении.
путин может нанести ядерный удар по Польше, заявил в эфире CNN экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.
Он считает, что российские войска в рамках учений моделируют ситуацию, в которой россия проигрывает, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае москва должна задействовать тактическое ядерное оружие. В результате НАТО заявляет, что не хочет ядерной войны и отступает.
Не только Польше. Может и по Украине. Я про это говорил еще в начале войны. Поэтому и очень беспокоился участком от Столина до Бреста. Варианта три. Или они рассчитывали что на этом участке вступят белорусы, или же в случае чего планируют нанести тактический ядерный удар по Волыни. Третий вариант это то что Лукашенко кроме гомельской области не дал ни каких площадок для наступления, но то такэ. У Ким Чен Пу есть чем давить на бацьку. Хотя думаю на сегодня у них все варианты находятся на рассмотрении.
у нас есть кому беспокоиться (ГенШтаб ВСУ), поэтому сконцентруйте свои беспокойства (усилия) на другом и напомню была настоятельная просьба -не надо сюда всякие возможные сценарии от РФ (это просто не этично)
lapay написав:«Порт Бердянска находится под пристальным контролем российских ПВО. Украинские националисты постоянно пытаются атаковать его тактическими ракетами "Точка-У". На порт упал маршевый двигатель одной из таких ракет - она была сбита в небе на портом. Если бы она достигла цели - разрушения в порту были бы колоссальными», - рассказал корреспондент. https://www.google.com/amp/s/m.tvzvezda ... .html/amp/
– Я хочу уточнити, що знищили ми не один корабель. Вранці (24 березня) внаслідок удару двома «Точками» в Бердянськ був знищений ВДК «Орськ» і аналогічний ВДК «Саратов» був підтоплений на глибині п’ять метрів, то треба розуміти, що осадка в цього судна 4,5 метри. Фактично ми один корабель знищили, один підтопили. А два менших – «Новочеркаськ» і «Цезарь Куніков» – встигли втекти, але з пошкодженнями і втратами в особовому складі. https://www.google.com/amp/s/www.radios ... 69828.html
Востаннє редагувалось lapay в П'ят 25 бер, 2022 11:02, всього редагувалось 1 раз.