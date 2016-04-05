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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 10:49
СМИ пишут, что Жириновский умер сегодня в 10:45 (мск)
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 10:53
Кажуть, такі питання не можна піднімати під час війни. От ніяк не можу зрозуміти, чому? Зрадників і саботажників необхідно викривати і карати якнайшвидше.
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Schmit
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:00
Вкладчик1234 написав:
СМИ пишут, что Жириновский умер сегодня в 10:45 (мск)
Хороший знак
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stm
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:01
Вкладчик1234 написав:
СМИ пишут, что Жириновский умер сегодня в 10:45 (мск)
Яка сумна новина
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pesikot
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:04
stm написав: Вкладчик1234 написав:
СМИ пишут, что Жириновский умер сегодня в 10:45 (мск)
Хороший знак
Головне, щоб це виявилося правдоюhttps://www.unian.net/russianworld/zhir ... an_channel
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GALeon
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:07
В коме он давно, просто как написать что у них гомноармия мародёров и гомномедицина с вакциной. Вот так тихо-мирно и с армией получится...
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stm
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:12
по Жирику уже пишут, что "отмена". Хз чему верить.
Ему не хватает "вакцины"
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:25
Вкладчик1234 написав:
по Жирику уже пишут, что "отмена". Хз чему верить.
Ему не хватает "вакцины"
Проте пишуть про інших:
У министра обороны РФ Шойгу и нач ГУ ГШ ВС РФ Костюкова резко ухудшилось состояние здоровья — Арсен Аваков
Экс-министр МВД заявил, что Шойгу уже терял сознание, а вместе они испытывают проблемы с сердцем и дыханием.
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GALeon
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:25
Hotab написав:vitaliian
, що там в Ірпені? Наші рухаються? На схід від Києва наче трохи зачищають.
Мэр вчера сказал 80% Ирпеня наш, но просил никого не приезжать, сейчас бои в Гостомеле. Вчера по Ирпеню лупили градами, пару страниц назад есть видео с дрона.
Вкладчик1234 написав:
отмена". Хз чему верить
вам не всё равно? Он давно нафталин вместе с лавровым пуйлом и остальных деятелей конца 90х. Днём раньше или днём позже умрет, не вижу проблемы. Их эпоха закончилась.
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vitaliian
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:29
GALeon написав:
У министра обороны РФ Шойгу и нач ГУ ГШ ВС РФ Костюкова резко ухудшилось состояние здоровья — Арсен Аваков
Экс-министр МВД заявил, что Шойгу уже терял сознание, а вместе они испытывают проблемы с сердцем и дыханием.
Путін взагалі раптово помер від сердцевого нападу під час планового медичного огляду. Правда, поки що американський амурський тигр, але теж знак...
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lapay
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