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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 520521522523>
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 10:49

СМИ пишут, что Жириновский умер сегодня в 10:45 (мск)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 10:53


Кажуть, такі питання не можна піднімати під час війни. От ніяк не можу зрозуміти, чому? Зрадників і саботажників необхідно викривати і карати якнайшвидше.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:00

  Вкладчик1234 написав:СМИ пишут, что Жириновский умер сегодня в 10:45 (мск)

Хороший знак
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:01

  Вкладчик1234 написав:СМИ пишут, что Жириновский умер сегодня в 10:45 (мск)

Яка сумна новина :D
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

stm написав:
  Вкладчик1234 написав:СМИ пишут, что Жириновский умер сегодня в 10:45 (мск)

Хороший знак
Головне, щоб це виявилося правдою

https://www.unian.net/russianworld/zhir ... an_channel
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:07

  GALeon написав:
stm написав:
  Вкладчик1234 написав:СМИ пишут, что Жириновский умер сегодня в 10:45 (мск)

Хороший знак
Головне, щоб це виявилося правдою

https://www.unian.net/russianworld/zhir ... an_channel

В коме он давно, просто как написать что у них гомноармия мародёров и гомномедицина с вакциной. Вот так тихо-мирно и с армией получится...
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:12

по Жирику уже пишут, что "отмена". Хз чему верить.

Ему не хватает "вакцины" :lol:
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вкладчик1234 написав:по Жирику уже пишут, что "отмена". Хз чему верить.

Ему не хватает "вакцины"
Проте пишуть про інших:

У министра обороны РФ Шойгу и нач ГУ ГШ ВС РФ Костюкова резко ухудшилось состояние здоровья — Арсен Аваков

Экс-министр МВД заявил, что Шойгу уже терял сознание, а вместе они испытывают проблемы с сердцем и дыханием.
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:25

  Hotab написав:vitaliian , що там в Ірпені? Наші рухаються? На схід від Києва наче трохи зачищають.

Мэр вчера сказал 80% Ирпеня наш, но просил никого не приезжать, сейчас бои в Гостомеле. Вчера по Ирпеню лупили градами, пару страниц назад есть видео с дрона.
  Вкладчик1234 написав:отмена". Хз чему верить
вам не всё равно? Он давно нафталин вместе с лавровым пуйлом и остальных деятелей конца 90х. Днём раньше или днём позже умрет, не вижу проблемы. Их эпоха закончилась.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  GALeon написав:У министра обороны РФ Шойгу и нач ГУ ГШ ВС РФ Костюкова резко ухудшилось состояние здоровья — Арсен Аваков

Экс-министр МВД заявил, что Шойгу уже терял сознание, а вместе они испытывают проблемы с сердцем и дыханием.

Путін взагалі раптово помер від сердцевого нападу під час планового медичного огляду. Правда, поки що американський амурський тигр, але теж знак...
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