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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:37
А что произошло с многократно расхваленной тем же Арестовичем ("ну там они точно не пройдут") линия обороны вдоль разграничительной линии с ЛДНР???
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Starikan
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:39
Starikan написав:
А что произошло с многократно расхваленной тем же Арестовичем ("ну там они точно не пройдут") линия обороны вдоль разграничительной линии с ЛДНР???
Что за детские вопросы. Нет линий, которые нельзя многократными бомбардировками разрушить.
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:44
vitaliian написав:
Мэр вчера сказал 80% Ирпеня наш, но просил никого не приезжать, сейчас бои в Гостомеле. Вчера по Ирпеню лупили градами, пару страниц назад есть видео с дрона.
Нет информации о ЖК Патриотив? Там у приятеля дуплекс.
Zhk Patriotivhttps://maps.app.goo.gl/DJJtV1ECxYTBjFbFA
Под кем он? Было ли там месиво?
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