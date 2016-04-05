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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 520521522523
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:37

А что произошло с многократно расхваленной тем же Арестовичем ("ну там они точно не пройдут") линия обороны вдоль разграничительной линии с ЛДНР???
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:39

  Starikan написав:А что произошло с многократно расхваленной тем же Арестовичем ("ну там они точно не пройдут") линия обороны вдоль разграничительной линии с ЛДНР???

Что за детские вопросы. Нет линий, которые нельзя многократными бомбардировками разрушить.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Мэр вчера сказал 80% Ирпеня наш, но просил никого не приезжать, сейчас бои в Гостомеле. Вчера по Ирпеню лупили градами, пару страниц назад есть видео с дрона.

Нет информации о ЖК Патриотив? Там у приятеля дуплекс.

Zhk Patriotiv
https://maps.app.goo.gl/DJJtV1ECxYTBjFbFA

Под кем он? Было ли там месиво?
Hotab
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