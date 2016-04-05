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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 521522523524>
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:37

А что произошло с многократно расхваленной тем же Арестовичем ("ну там они точно не пройдут") линия обороны вдоль разграничительной линии с ЛДНР???
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:39

  Starikan написав:А что произошло с многократно расхваленной тем же Арестовичем ("ну там они точно не пройдут") линия обороны вдоль разграничительной линии с ЛДНР???

Что за детские вопросы. Нет линий, которые нельзя многократными бомбардировками разрушить.
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 11:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Мэр вчера сказал 80% Ирпеня наш, но просил никого не приезжать, сейчас бои в Гостомеле. Вчера по Ирпеню лупили градами, пару страниц назад есть видео с дрона.

Нет информации о ЖК Патриотив? Там у приятеля дуплекс.

Zhk Patriotiv
https://maps.app.goo.gl/DJJtV1ECxYTBjFbFA

Под кем он? Было ли там месиво?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Было ли там месиво?
вопрос тонкий и деликатный, ничего не скажу, чтобы не ошибиться. Точно знаю авиация бомбила дома в районе госпиталя, видео в интернете есть.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:41

https://www.facebook.com/10000232304715 ... 774158208/


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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:57

Ирпень свежее

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:06

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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:18

  vitaliian написав:https://www.facebook.com/100002323047152/posts/4959291774158208/

Не верю я таким сообщениям.
Вот так прям целая рота даже не просто сдалась, а будет воевать против своих?
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:21

  Вкладчик1234 написав:СМИ пишут, что Жириновский умер сегодня в 10:45 (мск)



пару дней назад на youtube видел такой комментарий:

Март не подведи!!! В эпоху нашего времени, не порть традицию, март месяц.

-Николай 1 скончался 2 марта,
- Сталин умер 5 марта ,
- Константин Черненко умер 10 марта,
-Александр 2 был убит 13 марта ,
-Николай 2 отрёкся 15 марта,
- Иван Грозный умер 18 марта,
- Павел 1 был прибит табакеркой 24 марта
-Владимир Жириновский - 25 марта
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 13:30

  Вкладчик1234 написав:по Жирику уже пишут, что "отмена". Хз чему верить.

Ему не хватает "вакцины" :lol:


СМИ сообщили о госпитализации украинофоба Владимира Жириновского 9 февраля. По данным источников российских медиа, у политика диагностировали 75% поражения легких на фоне инфицирования коронавирусом.????

походу он умер не 25марта, а 25 февраля

продержаться 6 недель с таким диагнозом (заменили оба легких?
или голову жирика пересадили 20летнему контрактнику)
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